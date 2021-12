O Bahia voltou a decepcionar mais uma vez sua torcida. O tricolor empatou com o ABC na noite desta terça-feira, 10, por 2 a 2 em plena Fonte Nova. A equipe baiana esteve na frente do marcador por duas vezes, mas deixou o ABC empatar.

Bruno Porciuncula Bahia empata na Fonte Nova e fica mais longe do G-4

Com o resultado, o Bahia ficou com 55 pontos, em 7º lugar, três a menos que o Santa Cruz, o primeiro clube do G-4. Já o ABC foi matematicamente rebaixado com o resultado.

O tricolor vai até Varginha, em Minas Gerais, enfrentar o Boa Esporte no sábado, 14, às 16h30 (horário da Bahia). Já o ABC recebe o Mogi Mirim, na sexta-feira, 13, às 20h (horário da Bahia)

Show de gols

O Bahia mostrou que queria dar uma alegria à torcida ainda no primeiro tempo. Logo aos 7 minutos, Kieza recebeu na grande área e mandou um bico para o gol, abrindo o placar.

O gol deixou o Bahia mais tranquilo, porém o ABC não conseguia passar da intermediária tricolor. Parecia que o Bahia poderia golear, mesmo com a nulidade de Roger, que não ajudava no ataque, estando impedido ou perdendo gols se atrapalhando com a bola.

Mas, aos 26, o time de Natal empatou a partida. Pingo recebeu a bola, dominou e soltou uma bomba, graças ao desvio no zagueiro do Bahia, a bola foi no ângulo, sem chances para Douglas Pires.

O gol animou o ABC e deixou o Bahia desesperado. A torcida passou a vaiar Cicinho e Charles se irritou. Os ânimos se acalmaram quando Eduardo - o melhor do Bahia - deu belo passe para Roger, que chutou forte colocando o tricolor na frente da partida aos 39.

Mas o desespero tricolor voltou dois minutos depois. Chiclete deu belo passe de calcanhar para Bismarck, que invadiu a área, driblou Douglas, e colocou a bola no fundo da rede.

Muita movimentação

O segundo tempo começou movimentado e aberto. Os dois times buscavam tentar levar os três pontos. Aos 3 minutos, o ABC poderia ter marcado. Bismarck passou por dois jogadores do Bahia, mas chutou fraco.

Aos 7, Eduardo cruzou, Roger cabeceou com força e goleiro do ABC fez bela defesa. O tricolor teve mais uma chance aos 15. Em contra-ataque rápido, Maxi recebeu sozinho e deu um toquinho lindo por cima de Saulo, mas bola foi para fora.

O ABC passou a jogar melhor, tocando mais a bola, enquanto o Bahia não consegua acertar três passe. Mas, a partir dos 35, o Bahia foi quem pressionou até o final da partida, mas não conseguiu o triunfo.

