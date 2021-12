Bahia empata em casa e segue ameaçado pelo Z-4

O Bahia recebeu o Atlético-MG na noite deste sábado, 9, na Arena Fonte Nova e acumulou mais um revés. Lutando contra a ameaça de rebaixamento, o Esquadrão não aproveitou o mando de campo a favor, empatou sem gols com o Galo e seguiu para a sexta partida sem triunfo no Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão somou um ponto na briga para se distanciar da zona de rebaixamento (agora tem 39) e permanece na 15ª posição. No entanto, Fluminense e Vasco, adversários direto do Bahia que seguem logo abaixo na tabela, jogam no complemento da rodada neste domingo, 10. Caso a dupla carioca vença seus compromissos, o tricolor pode terminar a rodada dentro do Z-4.

Já classificado para a Libertadores e livre de ameaça de rebaixamento, o Galo cumpriu seu dever, arrancou um empate e deixou a situação do Bahia complicada.

A torcida atendeu o pedido da equipe, compareceu em massa, mas o time não correspondeu em campo. Em mais uma partida inspirada do goleiro Marcelo Lomba, a equipe pouco conseguiu criar - finalizando somente duas vezes nos primeiros 45 minutos.

Titi, nos minutos finais da partida ainda perdeu um gol cara a cara com Victor e não conseguiu vazar a meta do time visitante.

Sem o triunfo sobre o Atlético-MG atuando em seus domínios, o Bahia agora se prepara para dois duelos longe de casa nos próximos dias. Na próxima quinta-feira, 11, às 18h30 (horário de Salvador), a equipe encara o Santos, no Pacaembu, e na sequência pega o já rebaixado Náutico, na Arena Pernambuco, no domingo, 17.

Já o Galo, recebe o Internacional no mesmo dia, às 20h, no estádio Independência.

O jogo

Mais de 33 mil torcedores compareceram à Arena Fonte Nova para empurrar o time. A convocação dos atletas surtiu efeito, houve festa nas arquibancadas, mas dentro de campo a imagem foi totalmente diferente.

Dentro das quatro linhas, o Bahia viu o Atlético-MG dominar as ações na primeira etapa e finalizou pela primeira vez somente aos 38 minutos de jogo. Marcelo Lomba, em mais uma atuação segura, evitou que o Bahia saísse de campo com mais um resultado negativo.

Diego Tardelli chegou a assustar em algumas jogadas individuais. O atacante do time mineiro chegou a acertar uma bola na trave, mas não conseguiu vazar o bloqueio tricolor.

Pelo lado tricolor, o técnico Cristóvão Borges lançou mão de Obina e Wallyson na segunda etapa, tentando mudar a cara do ataque. Sem efeito.

Nas poucas vezes que o Bahia chegou com perigo, o volante Rafael Miranda, por duas vezes, parou nas mãos do goleiro Victor.

O arqueiro atleticano apareceu bem, principalmente no último ataque tricolor, quando a zaga formou uma "linha burra" em cobrança de falta e, após Obina ajeitar de cabeça, Titi bateu de cara para o gol e Victor evitou o tento do Esquadrão.

A inoperância do Bahia pode custar caro nesta rodada, a depender de uma combinação de resultados. Sem conseguir cumprir o dever de casa, o time pode ser ultrapassado por Vasco e Fluminense, que têm três pontos a menos e, caso vença os duelos, joga o tricolor na zona de rebaixamento pelos critérios de desempate.

