Bahia empata em casa com Atlético-PR e segue sem vencer

Depois da eliminação na Copa Sul-Americana no meio da semana, o Bahia voltou as atenções para o Campeonato Brasileiro e não conseguiu cumprir o dever de casa. O time recebeu o Atlético-PR na tarde deste domingo, 27, e empatou em 1 a 1 na Arena Fonte Nova.

Em vantagem numérica durante grande parte da partida - o volante Bruno Silva foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo, o Esquadrão abriu o placar com Obina no primeiro minuto da segunda etapa, mas o artilheiro do campeonato, Ederson, marcou seu 16º gol no campeonato e igualou o marcador, aos doze.

No final da partida, o time ainda perdeu o volante Hélder, também expulso, após tentar acertar um soco em João Paulo. Com dez de cada lado, por pouco o Bahia não sofre o segundo e sai da Fonte com mais uma derrota.

Com o resultado, o Bahia soma somente um ponto e segue próximo à zona de rebaixamento. O Esquadrão foi a 37 pontos e se mantém apenas três distante do Vasco, primeiro time no Z-4. O tricolor acumula a quarta partida consecutiva sem triunfo no torneio, com um empate e três derrotas.

O empate fora de casa não foi um mau resultado para o Furacão, que arrancou um ponto na Fonte Nova e, apesar de ser ultrapassado pelo Botafogo, segue na zona de classificação à Libertadores, em quarto lugar.

Como foi eliminado na última semana da Copa Sul-Americana, o Bahia tem a semana livre para trabalhar até a próxima partida. O time entra em campo somente no próximo domingo, 3, às 16h (horário de Salvador), quando vai encarar o terceiro colocado Grêmio, em Porto Alegre.

Já o Atlético-PR se prepara para a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil na quarta-feira, 30, justamente contra o Grêmio. O próximo compromisso do Furacão pelo Campeonato Brasileiro será também no domingo, às 18h30 (horário de Salvador), quando recebe o Internacional na Arena Joinville, em Santa Catarina.

Pouca ofensividade tricolor

Precisando vencer para fugir da incômoda posição à beira da zona maldita, o técnico Cristóvão Borges poupou alguns dos seus atletas pela Sul-Americana focando quebrar o jejum no Brasileirão. No entanto, na prática, as mudanças não surtiram efeito e o Bahia pouco criou durante a partida.

A primeira chance clara de gol saiu em jogada de Obina, que desviou cobrança de escanteio e Wéverton fez uma defesa espetacular. O Bahia conseguiu abrir o placar com o próprio Obina depois de belo passe de Anderson Talisca, mas não conseguiu dominar as ações em campo mesmo com um homem a mais até os 36 minutos da segunda etapa.

Com Madson vaiado pela torcida, Cristóvão sacou o lateral - assim como o ala esquerdo Raul - para tentar as jogadas pelos flancos, mas não surtiu efeito. O time não conseguiu aproveitar a vantagem numérica e marcar o segundo gol.

Dois tempos distintos

Se os primeiros 45 minutos foram de poucos lances de perigo, os dois gols da partida foram marcados no segundo tempo. Com o gol de Obina, marcado logo no primeiro minuto da etapa complementar, o Furacão teve que se expor em busca do resultado.

Onze minutos depois de abrir o placar, o Atlético-PR empatou com o atacante Ederson. O camisa 77 anotou seu 16º gol no Brasileirão e disparou na artilharia do torneio.

O volante Hélder ainda foi expulso aos 34 minutos da segunda etapa e abriu espaço para o time adversário. Mas sem o maestro Paulo Baier (poupado na partida) comandando as articulações, o Furacão não conseguiu furar o bloqueio tricolor e conseguiu somar um ponto na Fonte Nova e se manter dentro do G-4.

