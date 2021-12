Bahia empata em 2 a 2 e está eliminado da 50ª Copinha

O Esporte Clube Bahia está eliminado da 50ª Copa São Paulo de Futebol. O tricolor baiano entrou em campo precisando vencer para se classificar. No entanto, ao empatar com o Taquaritinga em 2 a 2 , terminou a primeira fase da competição na terceira colocação.

O Esquadrão começou a partida perdendo, com gol de Lucas Gaspar, mas ainda no primeiro tempo conseguiu a virada, com Caique e Jean. Contudo, nos últimos momentos da partida, Matheus Bahia foi expulso e o tricolor sofreu o empate aos 44 minutos, quando o jogador Pedro Augusto marcou para o time adversário.

O Bahia terminou a primeira fase com 5 pontos, mesma pontuação do Guarani-SP, porém ficou em terceiro na diferença do saldo de gols.

