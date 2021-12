Bahia empata em 0 a 0 com o Sampaio Corrêa

Em um jogo com baixo nível técnico na noite desta sexta-feira, 19, Bahia e Sampaio Corrêa empataram em 0 a 0 no Castelão. Os dois times erraram muitos passes, principalmente no segundo tempo, e não conseguiram fazer os gols para levar os três pontos.

Com o resultado, o Bahia se manteve em 5º lugar com 15 pontos e pode cair para até a 8ª posição dependendo dos jogos até o final da rodada, neste sábado, 20. O Sampaio também está com 15 pontos, mas em quarto lugar por ter mais gols marcados. Próximo jogo do Bahia será sábado, 27, às 16h30, contra a Luverdense na Fonte Nova. Já o Sampaio Corrêa vai até o Arruda enfrentar o Santa Cruz.

O jogo

O jogo começou com o Bahia partindo para o ataque enquanto o Sampaio Corrêa tentava aproveitar os contra-ataques. E o primeiro lance de perigo foi da equipe da casa. Aos 12 minutos, Pimentinha chutou colocado e a bola tinha endereço certo, mas Douglas deu um toquinho e salvou o Bahia.

O lance animou o time, que passou a ir para o ataque. No minuto seguinte foi a vez de Jheimy chuta prensado com zagueiro do tricolor baiano. Aos 19, Raí cobrou falta na lateral da grande área e quase faz um golaço, mas a bola bateu no travessão. Com 26 minutos de jogo, Pimentinha cruzou na cabeça de Valber, que toca seguro, mas a bola passa perto da trave e vai para fora. O Bahia teve chances na bola parada, mas Souza e Marlon desperdiçavam as oportunidades no primeiro tempo.

Erros de passes

O segundo tempo começou com os times abusando de errar passes. O primeiro lance de perigo foi apenas aos 13 minutos. Após cobrança de escanteio, bola sobrou para Pimentinha, que chutou longe do gol do Bahia.

Aos 23 minutos, O goleiro Rodrigo assustou a torcida do Sampaio Corrêa. Ele tentou driblar Léo Gamalho e se atrapalhou, mas atacante do Bahia não conseguiu aproveitar o vacilo.

adblock ativo