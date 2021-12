Bahia empata e vai às oitavas da Sul-Americana

Em jogo de poucas emoções, Bahia e Portuguesa empataram sem gols na noite desta quarta-feira, 28, na Arena Fonte Nova, pelo jogo de volta da segunda fase da Copa Sul-Americana. Como venceu a primeira partida por 2 a 1, o Esquadrão conquistou a vaga e avançou às oitavas de final do torneio.

Diante de pouco mais de três mil pagantes, os times criaram poucas jogadas de perigo e o Bahia apenas administrou o resultado.

As duas equipes entraram em campo com times mistos. A Portuguesa, preocupada com a situação no Campeonato Brasileiro, poupou até o técnico Guto Ferreira, que permaneceu com o time titular treinando na capital paulista.

Em Salvador, o time não agrediu o Bahia, que tentou criar com algumas jogadas individuais de Freddy Adu na primeira etapa, mas sem êxito.

Agora, o Bahia vai encarar o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia, que passou na terça, 27, pelo Guarani, do Paraguai. A data e local do primeiro confronto ainda será definida pela Conmebol.

Depois de dois jogos em seis dias, pela Sul-Americana, Bahia e Portuguesa voltam a se enfrentar no próximo sábado, 31, dessa vez pelo Brasileirão.

Precisando deixar a zona de rebaixamento, a Lusa recebe o Esquadrão no estádio do Canindé, às 18h30, em partida válida pela 17ª rodada.

O jogo

Mesmo precisando da vitória para reverter a derrota do primeiro jogo, a Portuguesa viajou a Salvador com o time reserva, inclusive o treinador. O Bahia, com a vantagem, entrou em campo com o time misto e somente administrou a vantagem.

Os atletas que não vinham atuando regularmente - como Potita, Fabrício Lusa e Freddy Adu - aproveitaram para mostrar serviço a Cristóvão Borges.

O americano se movimentou pelos dois lados do campo, tentando algumas jogadas individuais, mas conseguiu poucas jogadas claras de gol, enquanto o volante conseguiu uma atuação regular e o atacante entrou durante o segundo tempo

A Lusa, por sua vez, chegava ao gol de Marcelo Lomba em cobranças de bola parada com Correa ou em lances de contra-ataque, mas nada que conseguisse alterasse o placar mínimo, que garantiu a vaga ao tricolor.

Com as substituições na segunda etapa, pouco mudou. A partida permaneceu sem lances criativos e e o Bahia trocava passes, mantendo a posse de bola. Sem muitas opções, a Lusa continuou tentando, sem êxito, balançar as redes to tricolor. Mas o duelo terminou empatado sem gols com o Bahia garantido na fase internacional da Copa Sul-Americana.

