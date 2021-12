Bahia empata e decide permanência na última rodada

Um vacilo da defesa do Bahia, aos 33 minutos do segundo tempo, decretou o empate em 1 a 1 contra o Náutico, resultado que leva a agonia do tricolor baiano, na luta para fugir do rebaixamento, para a última rodada da Série A.

Gabriel abriu o placar para o Bahia, de pênalti, aos seis minutos do segundo tempo. O gol do Náutico veio aos 33 minutos da etapa final, quando Dimba aproveitou a saída errada do goleiro Marcelo Lomba, marcando de cabeça.

O tricolor baiano chega a 38ª rodada na 16ª posição com 44 pontos, três a frente do Sport, que empatou em casa com o Fluminense por 1 a 1.

Agora, o Esquadrão precisa apenas de um empate no jogo do próximo domingo, 2, às 16 horas (horário de Salvador) contra o Atlético-GO, em Goiânia, para garantir sua permanência na elite do futebol nacional em 2013. Ou ainda torcer para o Sport não vencer o clássico contra o Náutico, em partida a ser disputada no mesmo dia e horário que Bahia e Atlético-GO.

O jogo - Nos 45 minutos iniciais, a partida chamou mais atenção pelas lesões dos jogadores do que pelas chances (ou a falta delas) criadas em campo. Ao todo, quatro atletas (Souza e Diones, do Bahia; Martinez e Jean Rolt, do Náutico) acabaram substituídos por contusões antes dos 20 minutos iniciais do jogo. As mudanças prejudicaram as estratégias de seus treinadores, que colocaram em campo Kléberson e Elias, no Bahia, Alison e Ronaldo Alves, no Náutico.

Na volta para a segunda etapa, o Bahia começou pressionando o time adversário, e logo conseguiu um pênalti, aos seis minutos, quando Jussandro foi derrubado na área por Rogério. Na cobrança, Gabriel mostrou confiança e categoria, abrindo o placar com uma chute no canto oposto ao goleiro Felipe.

Com o gol sofrido, o Náutico foi obrigado a sair para o jogo, pois uma derrota poderia deixar o Timbu com risco de rebaixamento na última rodada. O time pernambucano começou a assustar a meta do goleiro Marcelo Lomba aos 16 minutos, quando Kim perdeu uma boa chance, chutando por cima da trave.

O Bahia recuou, trocando um meia (Zé Roberto) por um volante (Victor Lemos), apostando em jogadas de contra-ataque. Em uma delas, Elias quase marca de cabeça, forçando o goleiro Felipe a fazer uma boa deesa.

Mas foi o Náutico que conseguiu marcar, aos 33 minutos. Dimba, que havia entrado no segundo tempo no lugar de Patric, recebeu o cruzamento de Souza dentro da pequena área. O goleiro Marcelo Lomba saiu mal do gol e Dimba tocou de cabeça para o fundo das redes, dando os números finais da partida.

