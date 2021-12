Bahia empata e avança à fase internacional da Sul-americana

O Bahia está nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mesmo com a vantagem de poder até perder por um gol de diferença após ter vencido o jogo de ida por 2 a 0, o Tricolor não abdicou de atacar e foi muito superior ao Internacional no empate por 1 a 1 com os gaúchos, na noite desta quinta, 4, na Fonte Nova.

A equipe baiana agora pega na próxima fase da competição, o vencedor do embate entre o Universitario de Sucre (BOL) e Universidad Cesar Vallejo (PER) - que se enfrentam nos dias 17 e 23 deste mês -, em duelo ainda não sem data marcada.

O jogo



A partida começou com a mesma estratégia adotada pelo Bahia no duelo de ida: marcação pressão na saída do adversário e defesa com todos os jogadores atrás da linha da bola, saindo rapidamento nos contra-ataques.

E assim como em Porto Alegre, o plano funcionou. Apesar do jogo feio na maior parate do tempo, com muitos chutões e bolas alçadas à área de longa distância, o time baiano dominou as ações na etapa inicial e criou algumas boas chances de abrir o marcador, duas delas claríssimas, com Rafael Miranda, após toque de calcanhar de Kieza, e Diego Macedo, que após enfiada de Roniery, driblou Paulão e chutou para boa defesa de Dida. Ainda houve um pênalti sobre o mesmo Diego Macedo, não marcado pela arbitragem.

Incompetente nas finalizações, o Tricolor foi castigado aos 46 minutos, quando Alex acertou um forte chute de longe e contou com o desvio de Diego Macedo para fazer Inter 1 a 0.

Atrás no placar, o Bahia volotu para a etapa final com o mesmo ímpeto, mas foi se desgastando aos poucos e viu o Inter equilibrar a partida. O Tricolor não chegou a tomar sufoco, mas os gaúchos tiveram a chance de fazer 2 a 0 e levar a disputa para os pênaltis.

O alívio veio aos 34 minutos, quando Henrique, que havia entrado no lugar de Kieza, aproveitou lançamento de falta de Leo Gago para, livre de marcação, empatar a partida. daí em diante, o Bahia 'cozinhou' o jogo até o apito final do juiz.

São Paulo avança

No outro jogo 'brasuca' pela Sul-Americana, o São Paulo bateu o Criciúma por 2 a 0, no Morumbi, gols de Edson Silva, aos 32, e Kaká, aos 40 minutos do 1º tempo. O placar classificou o time às oitavas de final, já que havia perdido o duelo de ida por 2 a 1.

