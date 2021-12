Bahia empata com xará de Feira, mas avança à semifinal

O Bahia recebeu o xará de Feira de Santana na Arena Fonte Nova, na noite desta quarta-feira, 24, precisando pontuar para não se complicar no Campeonato Baiano e conseguiu seu objetivo. Mesmo jogando mal e empatando em 0 a 0, o Esquadrão foi a oito pontos, quatro a mais que o Botafogo - terceiro colocado - e garantiu a classificação com uma rodada de antecedência.

Em uma noite fria e chuvosa, pouco mais de três mil pagantes presenciaram uma partida sem grandes lances de perigo e muitos passes errados. O Tremendão não atacou tanto o tricolor da capital e não aproveitou as poucas chances criadas. Obina ainda perdeu a chance de marcar o único tento da partida em um pênalti polêmico aos 22 minutos da primeira etapa.

O Esquadrão não aproveitou as poucas chances criadas e contou com os resultados das outras partidas para não chegar à última rodada necessitando do triunfo no clássico para garantir a vaga. O resultado deixou o Bahia em segundo lugar no Grupo 1, com três pontos a menos que líder Juazeiro. O alviverde venceu o Vitória da Conquista e liquidou as chances de classificação do adversário.

O próximo compromisso do Esquadrão será na próximo domingo, na própria Arena Fonte Nova, quando encara o Vitória somente para cumprir tabela e definir a posição na fase de grupos. O Tricolor segue sem vencer na nova arena, marcando somente dois gols em três partidas no novo estádio.

Já o Bahia de Feira encara o Botafogo no Joia da Princesa, ambos já sem chances de classificação. Caso vença o duelo em casa e o Vitória não pontue, o Tremendão chega a 15 pontos (mesmo número do rubro-negro), mas tem duas vitórias a menos - primeiro critério de desempate.

Com a combinação de resultados da sétima rodada, os semifinalistas já foram definidos: Juazeiro e Bahia, no Grupo 1, e Juazeirense e Vitória, no Grupo 2. O curioso é que o Esquadrão tem campanha pior que o Vitória da Conquista, lanterna da outra chave. O Bode do Sertão tem nove pontos, enquanto o Bahia conquistou apenas uma vitória nos sete jogos disputados.

Time da capital pressiona - O Bahia começou pressionando o time visitante e tentou inaugurar o marcador desde o início da partida. Logo no primeiro minuto, Hélder lançou Marquinhos Gabriel na entrada da área mas o goleiro Jair chegou firme na dividida, mandando o perigo para longe do gol. Na sequência do lance, o próprio Marquinhos recebeu na direita e levantou para cabeçada de Fahel que desviou na zaga.

O Tremendão tentou reagir na partida, mas o sistema defensivo do tricolor da capital marcava firme. Nas poucas vezes que a equipe tentava trocar passes no campo de ataque, a zaga do Esquadrão neutralizava as jogas de ataque.

Insistindo pelos flancos na base da velocidade de Pablo e Magal pelas laterais, o Bahia buscava Obina centralizado na grande área e abusando das jogadas aéreas. Aos 13 minutos o centroavante recebeu cruzamento da direita e mandou para o meio da área. A zaga do Bahia de Feira tentou afastar e Hélder pegou a sobra na entrada da área, assustando Jair.

A primeira grande chance de gol do time visitante saiu em uma falha de Fahel. O camisa 7 tentou sair jogando e perdeu a bola para Bruninho, que avançou e ficou cara a cara com Marcelo Lomba. Na hora da finalização o avante do Bahia de Feira fraco mas o tiro saiu com perigo e Marcelo Lomba fez uma bela defesa.

Aos 22 minutos um lance polêmico: Pablo fez boa jogada individual pela direita, passou pelo zagueiro Paulo Paraíba e caiu dentro da área. A zaga do Tremendão reclamou mas o árbitro Diego Pombo Lopez sinalizou o pênalti. Obina teve a chance de inaugurar o marcador mas o chute rasteiro saiu pela linha de fundo.

A partir daí o Bahia de Feira se empolgou e passou a assustar mais o xará da capital. Bruninho e Rômulo, artilheiro do campeonato, foram os principais nomes do time na partida e abusaram de perder gols. Bruninho teve duas oportunidades de abrir o placar ainda na primeira etapa, mas Marcelo Lomba, seguro, evitou que o Tremendão saísse à frente no marcador.

Bahia joga mal, mas classifica - A segunda etapa começou também com o Bahia buscando o triunfo a qualquer custo, mas perdendo muitos gols. Também buscando jogada aérea, Magal cobrou lateral dentro da área, logo nos minutos inciais, mas a zaga dividiu com o camisa 9 e rifou o perigo da área.

Ao saber dos triunfos momentâneos de Juazeirense e Vitória (adversários diretos no grupo), o Bahia de Feira partiu para cima do xará da capital em busca do primeiro gol. Em bela jogada individual, Dinda exigiu ótima defesa de Marcelo Lomba, aos sete minutos. No lance seguinte, Bruninho avançou pela esquerda e rolou para o meio da área. Ricardo, livre de marcação, furou o chute embaixo do travessão.

Como o time não conseguia criar jogadas ofensivas, Joel Santana lançou mão de Jéferson em lugar de Marquinhos Gabriel e sacou Diones, mandando Ryder para o jogo. No primeiro lance do atacante na partida, ele deu passe milimétrico para Paulo Rosales, que fuzilou à queima-roupa, obrigando Jair a se esforçar para evitar o gol do Esquadrão.

Com o artilheiro do campeonato, Rômulo, sumido em campo, o Bahia de Feira assistiu o tricolor da capital insistir no ataque e pecar em várias finalizações. Fahel ainda finalizou com perigo, nos minutos finais, e a bola passou rente à trave de Jair prendendo o grito de gol do torcedor.

O Bahia contou com o triunfo do Juazeirense para conseguir a classificação antecipada. Como o time do Norte venceu o Botafogo, a equipe foi a oito pontos e não pode mais ser alcançada pelo Bota, que permanece na terceira posição com quatro pontos conquistados.

Caso o time de Juá fosse derrotado, o Tricolor ficaria um ponto à frente na chave, tendo que, obrigatoriamente vencer o Vitória, no próximo domingo, 28, para depender somente das próprias forças para avanças à semifinal.

adblock ativo