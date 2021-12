Bahia empata com Vasco e dorme no G-4 da Série A

A crise deu uma trégua e o Bahia não para de crescer na Série A do Campeonato Brasileiro: na noite deste sábado, 8, o time baiano arrancou empate de 1 a 1 com o Vasco em Volta Redonda e assumiu provisoriamente uma posição no G-4.

Para se manter na zona de classificação à Libertadores, o tricolor deve torcer para que o Vitória e o Fluminense não vençam os seus jogos neste domingo, 9, no complemento da quinta rodada. O Esquadrão agora soma oito pontos ganhos e já chega à sua quarta partida consecutiva sem perder.

Num primeiro tempo truncado, o time baiano desequilibrou logo aos seis minutos: Fernandão aproveitou lançamento primoroso de Hélder e, com um toque por cima de Michel Alves, abriu o placar. O camisa 9 tricolor é o artilheiro isolado do Brasileirão. Em pênalti controverso, Carlos Alberto empatou para o Cruzmaltino, aos 21 minutos.

No segundo tempo, o Esquadrão perdeu Diones por expulsão e teve que se fechar em seu campo para explorar os contra-ataques. O tricolor sequer voltou a assustar o time carioca, mas a sua defesa voltou a demonstrar solidez e garantiu mais um ponto na tabela de classificação.

Uma vez que o Brasileirão dará uma pausa por causa da Copa das Confederações, o Bahia somente voltará a campo no dia 7 de julho, contra o Corinthians, às 16h, na Arena Fonte Nova. O Vasco encara o Internacional no Estádio Centenário, no mesmo dia e no mesmo horário.

Jogo apagado - Sem poder contar com Marquinhos Gabriel, vetado por causa de uma lesão muscular, o técnico Cristóvão Borges lançou Potita como titular. O Bahia não se intimidou com o Vasco e encarou o time carioca, mas o primeiro tempo foi marcado pelo excesso de erros dos dois lados.

Quem acertou em cheio foi Hélder, aos seis minutos: o volante tricolor descolou um lançamento primoroso para Fernandão, que ganhou disputa com a defesa vascaína e aproveitou o adiantamento de Michel Alves para, com um toque por cima, abrir o placar para o time baiano e assinalar o seu quarto gol no Brasileirão.

Aos dez, Pedro Ken fez boa jogada pelo lado direito e mandou chute rasteiro para o gol, mas a bola passou à esquerda da meta de Marcelo Lomba. Com o resultado favorárel, o tricolor recuou e esperou pelo Vasco em seu campo de defesa.

Aos 19 minutos, Carlos Alberto se enroscou com Fahel na área e o árbitro marcou pênalti. O próprio meia cobrou e, com um toque no canto oposto ao escolhido por Marcelo Lomba, deixou tudo igual no Raulino de Oliveira. Na sequência, Vasco e Bahia abusaram de errar passes e não ameaçaram a igualdade no placar. Correram muito; produziram pouco.

Defesa sólida - Tanto Vasco quanto Bahia voltaram com as mesmas formações para o segundo tempo. Embora tenha encontrado dificuldades para driblar a forte marcação tricolor, o Cruzmaltino tomou a iniciativa do jogo.

Aos 11 minutos, Diones parou Sandro Silva com falta, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou expulso. A perda do volante obrigou Cristóvão Borges a recompor o setor de marcação e a abdicar das constantes investidas no ataque: o treinador tirou Potita e colocou Toró em seu lugar.

A melhor jogada do time carioca saiu aos 15 minutos: André, que fazia o seu jogo de estreia, aproveitou cruzamento na área e quase marcou de cabeça, mas a bola explodiu na trave de Marcelo Lomba. Na sobra, Edmílson, livre na pequena área, tocou para o gol, mas Lomba fez uma intervenção milagrosa.

Daí em diante, o Vasco encurralou o Bahia em seu campo de defesa, mas parou na zaga baiana. Fernandão quase marcou, aos 29 minutos, mas perdeu o equilíbrio na tentativa de cabeceio e a bola se perdeu pela linha de fundo. Aos 45, Elsinho pegou sobra na entrada da área e emendou chute de primeira; a bola passou rente à trave de Lomba, mas se perdeu pela linha de fundo e permitiu ao Bahia reafirmar o seu crescimento sob o comando de Cristóvão.

adblock ativo