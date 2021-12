Bahia empata com Sport no 1º jogo da final e leva vantagem

O sabor que fica após o jogo desta quarta-feira, 17, é híbrido. Por um lado, o empate fora de casa numa final de campeonato não pode ser ruim, ainda mais com gol marcado. Por outro, a boa atuação do Bahia, mais uma vez prejudicado pela arbitragem, deixa a sensação de que poderia ter sido melhor.

O Tricolor saiu na frente na primeira partida da decisão da Copa do Nordeste, mas cedeu o empate ao Sport. O placar de 1 a 1 abre caminho para o Esquadrão conquistar seu terceiro título do torneio caso não sofra gol na próxima quarta, às 21h45, na Fonte Nova.

Meiuca recheada

Com uma formação diferente, mais recheada no meio-campo por conta da entrada do volante Matheus Sales na vaga aberta pela suspensão do meia-atacante Régis, o Bahia ameaçou tomar o controle do jogo nos primeiros minutos. Chegou até com perigo em cruzamento de Eduardo que iria na direção de Edigar Junio se Magrão não tivesse intercedido.

Porém, o sistema de marcação tricolor, que iniciou a partida sufocando a saída de bola rubro-negra, logo se afrouxou. Aos 12 minutos, Fabrício cruzou em cobrança de falta e Matheus Ferraz cabeceou na trave. Foi a primeira chance do Sport, que criaria outras na sequência.

Aos 23, Matheus Reis e Lucas Fonseca falharam. Diego Souza pegou a sobra e acionou Rogério, que mandou de voleio. Jean espalmou. Três minutos depois, após um dos inúmeros chutões que saíram da defesa do Sport, Diego Souza ganhou de Lucas Fonseca pelo alto e a bola chegou a Rogério. Ele chutou colocado para fora, com muito perigo.

O Leão da Ilha havia, definitivamente, tomado as rédeas da partida. Porém, a maré virou bruscamente com duas jogadas polêmicas. Aos 36, Allione recebeu livre e avançou. Adiantou a redonda, conseguiu tirar do goleiro e foi atingido na dividida. Lance duvidoso, mas o árbitro não deu pênalti. Depois, aos 43, Zé Rafael pegou rebote de cobrança de falta de Juninho e marcou. O gol foi anulado erradamente por impedimento de Renê Júnior, que não participou da jogada.

O Esquadrão poderia até ter se abatido por ter sido de novo prejudicado pela arbitragem em jogo decisivo na temporada. Mas não foi o que ocorreu. O time voltou melhor para o segundo tempo, parou de sofrer com os ataques do Sport, ficou mais com a bola e coroou sua evolução aos 11 minutos, quando Matheus Reis tabelou com Juninho e cruzou para Edigar Junio. Ele ajeitou para Juninho, que bateu no ângulo. Golaço!

Era o momento do Bahia, que ainda voltou a assustar duas vezes – com Juninho de fora e Edigar Junio em cabeçada que parou em milagre de Magrão. O Leão pouco fazia, mas era preciso lembrar da força do time na bola parada.

Foi desta maneira que veio o castigo aos 35 minutos. Rogério cobrou escanteio e Juninho subiu sem marcação para decretar o empate. Resultado para lamentar pelo que o Bahia fez durante a maior parte do jogo.

Sport 1 x 1 Bahia - Jogo de ida da Final da Copa do Nordeste

Local: Estádio Ilha do Retiro, em Recife (PE)

Quando: Quarta-feira, 17, às 21h45

Gols: Juninho, aos 11’ do 2º T (B); Juninho, aos 35’ do 2º T (S)

Público: 26.685 presentes

Renda: R$ 557.825,00

Árbitro: Antônio Dib Moraes de Sousa (PI)

Assistentes: Flávio Gomes Barroca (RN) e Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)

Cartões amarelos: Durval, (S); Matheus Reis, Renê Júnior e Jean (B)

Sport - Magrão, Samuel Xavier, Matheus Ferraz, Durval e Raul Prata; Ronaldo, Fabrício, Ronaldo e Everton Felipe (Juninho); Diego Souza, Rogério e André. Técnico: Ney Franco.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis; Matheus Sales (Feijão), Renê Júnior e Juninho; Zé Rafael (Maikon Leite), Allione (Gustavo) e Edigar Junio. Técnico: Guto Ferreira.

