Bahia empata com Santa Cruz pela Copa do Brasil Sub-20

O Esquadrão empatou em 0 x 0 com o Santa Cruz, nesta quarta-feira, 23, o jogo de ida válido pela Copa do Brasil Sub-20, no Estádio do Arruda, em Recife. O jogo de volta entre as duas equipes será realizado na próxima quarta-feira, 30, às 15h, no estádio Governador Roberto Santos (Pituaçu).

Na partida desta quarta, o Tricolor entrou em campo com Igor, Hayner, Dedé, Everson e Júnior (Juninho); Éder (Wesley), Sávio, Hugo Freitas (Lourival) e Gabriel Ramos; Alexsandro e Jacó.

adblock ativo