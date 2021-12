Bahia empata com Sampaio Corrêa e permanece no G-4

O Bahia empatou o jogo contra o Sampaio Corrêa em 1 a 1, na tarde deste sábado, 19, na Arena Fonte Nova, em Salvador, e permanece no G-4. Com gols de Kieza aos 33 minutos do primeiro tempo e Jheimy aos quatro do segundo tempo, a partida terminou com sabor de vitória para o Tricolor, diante do volume de jogo do time visitante. O empate deixou o Esquadrão um pouco mais distante do líder Botafogo, que jogou na noite da sexta-feira, 18, contra o Boa Esporte, e venceu pelo placar de 1 a 0. O time alvinegro agora tem 52 pontos.

O Tricolor ficou na quarta posição com 46 pontos ganhos, a seis do líder e um triunfo a menos com relação ao terceiro colocado, o rival Vitória, que tem a mesma pontuação. Já Sampaio Corrêa caiu uma posição e agora é o sexto com 44 pontos. O time foi ultrapassado pelo Santa Cruz, que encosta nos líderes e já é o quinto colocado.

Na próxima rodada, o Bahia encara o Luverdense no sábado, às 21h, no estádio Passo das Emas, no estado Mato Grosso. Já o Sampaio Corrêa enfrenta o Santa Cruz em casa no estádio Castelão, também no sábado, às 16h30, na briga direta pelo acesso.

Sampaio com ritmo forte

O Bahia começou agressivo, porém o Sampaio Corrêa teve as melhores oportunidades no primeiro tempo e atacou mais. Seguindo a escrita, o time maranhense teve a primeira boa oportunidade da partida. Aos 10 minutos, Nadson cobrou falta no lado direito, Plínio cabeceou e a bola passou próximo da trave. Já o tricolor teve chance mais clara aos 26 minutos. Eduardo levantou a bola na grande área em cobrança de falta e Gustavo cabeceou para boa defesa do goleiro Rodrigo.

O Esquadrão tinha dificuldades para sair do campo de defesa. No meio, Rômulo errava muitos passes e a torcida vaiava. O ataque estava sem velocidade e não conseguia concluir as jogadas com eficiência. Mas, após troca de passes entre Gustavo Blanco e Cicinho, o lateral direito fez bom passe para Eduardo, que fintou o defensor e invadiu a área. Wilian Simões tentou dar um carrinho e tocou com o braço na bola, cometendo o pênalti. Kieza cobrou rasteiro no canto esquerdo de Rodrigo e abriu o placar para o tricolor.

O time maranhense sentiu o gol por pouco tempo e voltou a criar oportunidades até o final do primeiro tempo.

Problemas na marcação

O time do Bahia voltou para o segundo tempo com problemas de marcação no meio e na zaga. E foi assim, após trapalhada do sistema defensivo, aos quatro minutos, a bola sobrou para Jheimy que igualou o placar na Fonte Nova. O Sampaio continuou impondo o mesmo ritmo, marcando mais e diminuindo os espaços na defesa. O atacante Edgar criou boas jogadas pelo lado esquerdo durante todo o jogo e assustou a defesa tricolor. Foi quando aos 25 minutos o técnico Sérgio Soares tirou o lateral direito Cicinho, que saiu vaiado, para a entrada do jogador Railan.

O lateral deu um pouco mais de velocidade ao time. Em sua primeira jogada, logo aos 27 minutos, ele fez bom cruzamento. A bola passou por quase toda a extensão da grande área e sobrou para Souza, que chutou forte em cima da zaga.

Nos últimos minutos, o Sampaio Corrêa já estava um pouco mais lento em campo, mas, ainda assim, o Bahia não aproveitava as poucas oportunidades criadas. Se vencesse, o tricolor estaria na vice-liderança, já que o Paysandu, segundo colocado, perdeu em casa por 1 a 0 para o Náutico, em partida realizada neste sábado, no estádio Mangueirão, em Belém.

