Foi no sufoco, mas o Bahia empatou na noite desta quarta-feira, 13, com o Rio Branco em 2 a 2, na Arena da Floresta, no Acre, avançando à segunda fase da Copa do Brasil. O atacante Gilberto foi o nome da partida marcando os gols do Tricolor, enquanto Laécio e Custódio anotaram os tentos dos acreanos na partida.

Léo Santana e Redação Bahia empata com Rio Branco e se classifica à 2ª fase da Copa do Brasil

Como tinha a vantagem do empate, o Esquadrão segue no torneio e agora encara o Santa Cruz-RN na próxima etapa da competição. Já pelo Baianão, o time do técnico Enderson Moreira volta a campo diante do Vitória da Conquista, no próximo domingo, 17, às 17h, no estádio Lomanto Júnior.

O jogo

A primeira grande chance no jogo foi do Bahia. O meia atacante Élber driblou o goleiro, aos 7 minutos, e finalizou pra fora. O Tricolor abriu o placar no minuto seguinte, quando Moisés lançou na área, a defesa do Rio Branco bateu cabeça e Gilberto foi oportunista colocando a bola no fundo da rede adversária.

O time do Acre não se abateu e igualou o marcador aos 14 minutos. O centroavante Laécio recebeu cruzamento na área e finalizou para defesa de Douglas. No rebote, o próprio jogador do Rio Branco bateu sem chances para o arqueiro tricolor.

O segundo tempo teve poucas chances de ambos os lados até a metade. Aos 22 minutos, o zagueiro Jackson aproveitou uma cobrança de escanteio e desviou de cabeça para excelente defesa do goleiro Juninho.

Foi aí que o artilheiro do Bahia, que chegou ao oitavo gol em 2019, apareceu nova mente. O volante Douglas Augusto chutou de longe, o arqueiro do Rio Branco espalmou e Gilberto aproveitou o rebote para desempatar o jogo.

No final, o Tricolor tentou administrar o placar, mas acabou levando o gol de empate aos 45 minutos. Após boa trama do ataque do Rio Branco, Custódio bateu forte e marcou um belo tento, fechando o placar em 2 a 2.

