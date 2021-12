Bahia empata com Paysandu e perde chance de ir ao G-4

Os resultados da rodada foram favoráveis ao Bahia. Mas o tricolor foi até o Mangueirão e não conseguiu sair do zero com o Paysandu na noite desta terça-feira, 6.

Com pelo menos três gols perdidos por João Paulo Penha, o Bahia desperdiçou a chance de chegar no G4 e leva 1 ponto, se mantendo na sexta posição da Série B, com 48 pontos, o mesmo que o Papão, o quinto colocado.

O tricolor vai jogar mais uma vez longe de Salvador no sábado, 17, às 16h30, contra o Oeste, no estádio Prefeito José Liberatti. O Paysandu recebe em casa o Macaé, no mesmo dia, às 21h.

Jogo morno

O Paysandu não assustava muito. O goleiro Emerson buscava sempre ligação direta com o ataque, o que favorecia a defesa tricolor.

O Bahia teve a chance de abrir o marcador logo aos 6 minutos. Raylan desceu pela direita e cruzou para o meio da área. João Paulo Penha, sozinho, chutou para fora.

O Paysandu respondeu um minuto depois. Aylan dominou na entrada da área, chutou forte e a bola passou rente a trave do tricolor.

Esses dois lances foram as únicas emoções do primeiro tempo. Os times abusaram de errar passes. O Bahia tinha como única jogada a bola alçada na área, mas zaga do Paysandu levava a melhor em todas.

Os números da primeira etapa explicam a falta de emoção: Bahia finalizou 2 vezes, enquanto o Paysandu mandou para a meta tricolor 5 vezes, todas longe do gol.

Dez contra dez

Pensando em chutes de longa distância, Sérgio Soares colocou Souza no lugar de Paulinho Dias, no intervalo. Aos 2 minutos, Pikachu entrou forte em João Paulo Penha e levou o cartão vermelho direto.

A expulsão deu mais movimentação ao jogo. João Paulo quase abriu o marcador aos 5 minutos para o tricolor. Ele tentou o cruzamento, a bola pegou um belo efeito e bateu no travessão. O Bahia teve mais uma chance aos 13 minutos. Eduardo chutou colocado, mas Emerson fez bela defesa.

O Paysandu respondeu logo depois com Sérgio Manoel. Sem marcação, ele dominou, levou para a entrada da grande área e chutou forte, com a bola passando rente à trave do Bahia.

O tricolor insistia com cruzamentos na área, mas o ataque tricolor era formado por baixinhos. E Sérgio Soares colocou mais um, Jeam, no lugar de Yuri. A alteração pouco adianto, ainda mais que, aos 33 minutos, Tiago Real atrapalhou contra-ataque do Paysandu e foi expulso. Jogadores do Bahia cercaram o árbitro, que deu mais cartões amarelo para Souza e Maxi.

A expulsão animou a torcida do Papão, que não parou de gritar, mas não foi o suficiente para contagiar o time, que continuava errando muitos passes.

E o Bahia foi quem quase marcou. João Paulo Penha passou por dois jogadores do Paysandu, ficou cara a cara com goleiro do Papão e chutou em cima dele. João Paulo Penha ainda perdeu outro gol aos 44. Após cruzamento, ele se esticou, chegou na bola, mas mandou para fora.

adblock ativo