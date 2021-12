Bahia empata com o Sport e segue invicto no 2º turno

O Bahia continua invicto no segundo turno da Série A 2012. Nesta quarta-feira, 12, o Esquadrão de Aço teve que se esforçar para correr atrás do resultado e arrancar o empate em 1 a 1 com o Sport, na Ilha do Retiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. Agora, são seis partidas sem perder no campeonato.

O primeiro tempo do tricolor não foi dos melhores. A equipe do técnico Jorginho cedeu muito espaço em sua defesa, e viu o Sport abrir o placar aos 4 minutos, com Hugo. Mais à vontade em campo, o Leão pernambucano ainda perderia algumas oportunidades para tornar a sua vantagem mais confortável na etapa inaugural.

Porém, o Bahia mudou da água para o vinho durante o intervalo, e voltou para o segundo tempo com mais atitude. Ainda assim, o sufoco perdurou até os 37 minutos, quando Hélder deixou tudo igual no placar, tornando o resultado final mais justo.

Com o ponto conquistado fora de casa, o tricolor chegou a 28 conquistados, e segue distante da zona de rebaixamento. O Bahia agora é o 15º colocado, por conta do triunfo do Santos sobre o Flamengo nesta 24ª rodada. A diferença para o 17º colocado - justamente o Sport - segue em cinco pontos.

No próximo domingo, 16, o Bahia tem mais um confronto determinante para a sua permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Esquadrão de Aço recebe o Figueirense, às 16h, no Estádio de Pituaçu, pela 25ª rodada.

Início ruim - A partida em Recife começou de uma maneira bem diferente da que o torcedor se acostumou nas últimas partidas do Bahia. Com dificuldades de marcar no meio de campo, o Esquadrão de Aço deu espaço para que os meias do Sport se aproximassem do gol e criassem a maioria das chances de gol.

Foi assim que o Leão pernambucano abriu o placar. Eram rodados apenas 4 minutos do primeiro tempo quando Hugo recebeu cruzamento na área e subiu mais que Jussandro para cabecear forte; Lomba ainda triscou na bola, mas não conseguiu salvar. 1 a 0 Sport.

Os jogadores de meio-campo do rubro-negro continuaram com liberdade para jogar. Aos 6, em outro cruzamento na área tricolor, o volante Rithelly cabeceou de peixinho e Lomba salvou o Bahia. Aos 9, Gilsinho chuta forte da entrada da área e a bola tira tinta da trave do Bahia. Aos 19, Renê ficou de cara com o goleiro do Esquadrão e tentou por cobertura, mas a bola foi direto para fora.

O Bahia tentava em cruzamentos e bolas alçadas na área, mas sem sucesso. O Sport estava melhor no jogo. Aos 27, Rithelly, livre, cabeceou outra para fora. Aos 29, Moacir cortou Jussandro na área e chutou em cima da defesa. Aos 30, Souza cabeceou contra o próprio gol e Lomba salvou em cima da linha. O Leão pernambucano chegou a marcar o segundo, com Hugo, aos 43, mas o árbitro apontou falta do meia sobre Danny Morais.

Mudança no intervalo - A mudança de postura do Bahia após o intervalo foi comprovada com apenas 2 minutos de segundo tempo. Jones Carioca recebeu no meio-campo e partiu em altíssima velocidade até a entrada da área, onde foi derrubado por Renê. Na cobrança, Neto mandou nas mãos de Saulo. Aos 5, o mesmo Jones recebeu passe longo nas costas da defesa e cruzou rasteiro; Souza não alcançou por muito pouco.

O Sport, porém, mostrou que não estava morto. Aos 9, Titi saiu mal da defesa e Hugo aproveitou para chutar raspando a trave de Lomba. Aos 11, Felipe Azevedo recebeu lançamento no ataque e Lomba teve que deixar a área para cortar. No minuto seguinte, foi a vez de Saulo abandonar o gol para tirar a bola dos pés de Jones, na entrada da área.

Após um início eletrizante, o segundo tempo perdeu um pouco do ritmo na sequência. A emoção só voltou aos 27 minutos, quando Elias carimbou o travessão de Saulo chutando de fora da área. Após uma nova pausa, o Bahia voltou a assustar aos 34, quando o mesmo Elias dividiu pelo alto e cabeceou raspando a trave do Sport.

Que o Bahia estava melhor em campo era inegável, mas a expectativa continuava. A aflição só acabou aos 37 minutos, com um belo gol de Helder. Jones cruzou da direita e Elias deixou para o volante, num chute rasteiro, balançar o cantinho da rede de Saulo. Mais um ponto importante para o Bahia fora de casa.

