Bahia empata com o Serrano e mantém vantagem

Na estreia das semifinais, fora de casa, contra o Serrano, o Bahia manteve sua toada no Campeonato Baiano 2014. Mesmo sem jogar bem e sofrendo muito para chegar ao ataque, o Tricolor ampliou sua invencibilidade na competição (já são oito partidas sem perder) e deixou o Estádio Roberto Pereira, em teixeira de Freitas, com um empate em 1 a 1 na bagagem.



O resultado mantém a vantagem do time para alcançar a final da competição. Apenas se perder o jogo de volta, sábado, às 16h, na Fonte Nova, o Bahia ficaria de fora da decisão. Contudo, se o adversário da possível final for o arquirrival Vitória, o Tricolor já não tem chances de ter a vantagem da igualdade ao final das duas partidas, pois a campanha do Rubro-Negro já não pode mais ser superada pelo Tricolor.



O jogo



O clima sério de decisão e o péssimo estado do gramado do Estádio Roberto Pereira (agravado pela chuva forte que caiu durante o jogo), não deram outra alternativa a Serrano e Bahia a não ser a de fazer um primeiro tempo 'pegado' e muito ruim de se assistir. Para cada carrinho e jogada de raça, um passe ou lançamento errado.



Foram poucos lances de perigo nos 45 minutos iniciais. O Bahia teve duas chances, uma com Marcão e outra com Talisca, mas a perna de um zagueiro, no caso do primeiro, e um toque a mais na bola, na jogada do segundo, fizeram com que o tricolor não abrisse o placar em Teixeira de Freitas.



Melhor para o time da casa, que levou perigo ao gol de Lomba em dois chutes de longa distância, e chegou ao gol aos 43 minutos. Jadilson chegou pela esquerda e cruzou na área. Demerson tentou cortar e desviou de Lomba. Em cima da linha, Uelliton tira mal e Jeremias tocou para a meta vazia.



Com menos chuva, o jogo melhorou no 2º tempo. Atrás no marcador, o Bahia se soltou mais ao ataque e o Serrano passou a explorar os contra-ataques, ameaçando, mas com pouco sucesso.



E coube aos pés de Anderson Talisca, ainda que indiretamente, mais uma vez salvar a pele do Bahia na temporada 2014, outra vez em cobrança de falta. Aos 24 minutos, de longa distância, ele chutou forte de canhota, o goleiro Gil deu rebote e o jovem Jeam, que havia entrado no lugar do mais uma vez apagado Marcão, fez seu primeiro gol com a camisa Tricolor.



Mesmo com o empate, o panorama do jogo seguiu o mesmo do início da etapa final: com lances de perigo lá e cá, mas pouca competência na hora de chutar em gol, principalmente por parte do Serrano, que perdeu duas oportunidades muito claras. No fim, o Índio Mongoió ainda teve um gol anulado, num polêmico impedimento, corretamente marcado pela arbitragem.

