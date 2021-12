Bahia empata com o Palmeiras e mantém jejum na Fonte Nova

O Bahia empatou em 1 a 1 com o Palmeiras, na tarde deste domingo, 17, na Arena Fonte Nova. Com o resultado, o time mantém o jejum de sete jogos sem triunfos em casa.

As equipes fizeram um primeiro tempo equilibrado, com oportunidades desperdiçadas pelo Esquadrão. Em um dos lances de ataque, o centroavante Gilberto recebeu na frente do gol e chutou colocado, mas o goleiro Weverton salvou. O Bahia abriu o placar nos acréscimos, de falta. Aos 47 minutos, a cobrança de Arthur Caike ultrapassou a barreira, vencendo o arqueiro alvinegro: 1 a 0.

Atrás do placar, o Palmeiras precisou atacar mais na segunda etapa, enquanto que o Tricolor apostava na forte marcação e jogadas de contra-ataque. O time paulista chegou ao empate aos 25 minutos, com o atacante Borja. Precisando da vitória, o Verdão criou oportunidades, mas esbarrou na falta de pontaria e no goleiro Douglas.

Público pagante: 23 mil torcedores. O Bahia volta a campo no próximo domingo, 24, contra o Goiás, no Serra Dourada. A partida é válida pela 34ª rodada do Brasileirão.

