Bahia empata com o Dragão e fecha turno fora da Z-4

Embora tenha ampliado para sete o número de rodadas consecutivas sem vencer em Pituaçu, o Bahia, ao empatar em 1 a 1 com o Atlético-GO diante do seu torcedor, na noite deste domingo, 26, terminou o primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro fora da zona de rebaixamento.

O resultado, considerado amargo por envolver um adversário direto na briga contra o descenso para a Série B, levou o tricolor aos 17 pontos ganhos, agora na 16ª colocação, a primeira fora da zona. O Dragão, por sua vez, em 18º, segue na cola do time baiano, com um ponto a menos. Em 17º está o Palmeiras, também com 16. Nas duas últimas posições figuram o Sport, 19º, e o Figueirense, 20º, com 15 e 14 pontos, respectivamente. Logo, o Esquadrão pode ser alcançado por todos os quatro últimos clubes.

Finalmente escalado com dois laterais de origem e com uma formação que se adivinhava ofensiva, o Bahia começou bem o jogo em Pituaçu: com gol de cabeça marcado por Fabinho, saiu na frente logo aos oito minutos.

Mas achou que o 1 a 0 era muito e se apequenou: recuou em campo e deu espaços para o Atlético-GO, que cresceu na partida e, em tendo colocado duas bolas na trave e criado melhores oportunidades de gol, chegou a merecer até mesmo a virada. O gol de empate, no entanto, saiu somente aos 37 minutos da etapa final, com Ricardo Bueno, também de cabeça.

Sem Marcelo Lomba e sem Fabinho, ambos suspensos, o Esquadrão volta a campo às 19h30 da próxima quarta-feira, 29, para cumprir uma tarefa espinhosa: encarar o Santos na Vila Belmiro. Às 22h do mesmo dia, o Dragão recebe o Cruzeiro no Serra Dourada.

Gol e recuo perigoso - Embora tenha iniciado a partida com uma formação mais ofensiva do que a utilizada em rodadas anteriores, o Bahia, finalmente com dois laterais de ofício - Neto e Jussandro -, deu muitos espaços ao Atlético-GO e por pouco não viu ruir a sua vitória parcial logo no primeiro tempo.

O tricolor até deu mostras de que apresentaria mesmo uma outra postura: nos primeiros minutos, marcou a saída de bola do time atleticano e foi para cima. A primeira chance aconteceu por intermédio de Fabinho, aos três minutos, mas o remate do volante passou apenas ao lado da meta de Márcio. Cinco minutos depois, no entanto, o meio campista tricolor fez a torcida vibrar: aproveitou falta cobrada por Caio e desviou de cabeça. 1 a 0.

Com o tento sofrido, o Atlético deixou para trás a sua postura defensiva e passou a dominar o meio campo. O Bahia, por sua vez, valorizou a vantagem mínima e, recuado, passou a apostar nos contra-ataques. Em jogada isolada, ainda criou mais uma chance, aos 14 minutos: Souza arriscou chute da intermediária e obrigou Márcio a defender em dois tempos. O Dragão começou a levar perigo aos 20: Reniê pegou sobra de escanteio e bateu de esquerda, mas mandou para fora. Dois minutos depois, Dodó arriscou chute cruzado da direita e levou perigo, mas a bola passou à direita.

Aos 25, Wesley pegou sobra na grande área tricolor e desperdiçou uma grande chance: mandou por cima do gol de Lomba. Dois minutos depois, em sua jogada mais contundente, o Esquadrão quase ampliou, mas a zaga atleticana desviou para escanteio a cabeceada no canto com que Fahel aproveitara cruzamento de Gabriel. Depois, o Atlético assumiu o controle e por pouco não empatou. Aos 43, Lomba interviu com uma grande defesa uma cabeçada de Reniê. Três minutos depois, o goleiro não conseguiu alcançar a bola disparada com força por Joílson, mas o travessão salvou o tricolor.

Empate amargo - O técnico Caio Júnior nada mudou ao mandar o seu time de volta para o segundo tempo. Por conseguinte, a sua equipe repetiu a má atuação da primeira etapa e acabou castigada nos minutos finais.

Apesar da letargia em campo, o Bahia criou a primeira chance de gol da segunda metade do duelo: aos 11 minutos, Danny Morais escorou bola na grande área e serviu Souza, que finalizou sem jeito e desperdiçou. Aos 14 minutos, o treinador tirou Jussandro e Caio e colocou Victor Lemos e Cláudio Pitbull em seus lugares, respectivamente. Aos 18, Neto cruzou na área e o estreante Cláudio Pitbull desviou de cabeça. A bola foi no ângulo, mas Márcio espalmou para fora.

E foi só: o meio campo e o ataque do Esquadrão apagaram totalmente e, como consequência, o Atlético ganhou terreno para se impor e buscar o resultado a seu favor. Aos 24 minutos, o torcedor presente nas arquibancadas levou mais um susto: Patric aproveitou escorregão do então aéreo Victor Lemos e acertou a trave; na sobra, Ricardo Bueno bateu prensado e Lomba segurou.

Aos 27, Ricardo Bueno aproveitou cruzamento de Marcos e cabeceou forte. Dono do jogo, o Atlético pressionou e acuou o Bahia em seu campo. E empatou dez minutos mais tarde: Eron encarou a marcação de Neto e, com precisão, colocou pelo alto a bola na cabeça de Ricardo Bueno, que não deu chances a Marcelo Lomba: 1 a 1. A julgar pelas projeções de longo prazo na tabela de classificação, foi mais um empate com sabor de derrota.

