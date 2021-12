Bahia empata com Nacional-AM na estreia da Copa do Brasil

Com um time completamente formado por jogadores reservas, o Bahia ficou no 0 a 0 com o amazonense Nacional nesta quinta-feira, 2, em Manaus, em sua estreia na Copa do Brasil de 2015, pela partida de ida da primeira fase.



No dia 16, na Fonte Nova, o Tricolor precisa vencer por qualquer placar. Empate com gols só serve ao Naça. Se tivesse vencido por, no mínimo, dois gols de diferença, o clube baiano se garantiria na segunda fase e dispensaria o reencontro em Salvador.



O classificado terá pela frente o mato-grossense Luverdense - integrante da Série B do Campeonato Brasileiro -, que passou pela Cabofriense com empate de 1 a 1 no Rio de Janeiro e triunfo por 1 a 0 em casa. Quem vencer pegará, na terceira fase, outro participante da Segundona: ABC, do Rio Grande do Norte, ou Paysandu, do Pará.



No próximo domingo, o Esquadrão de Aço enfrentará a Juazeirense, fora de casa, a partir das 16h, pelo duelo de ida das semifinais do Campeonato Estadual. Na quarta-feira, às 22h, fará o primeiro jogo contra o Sport, em Recife, por uma vaga na decisão da Copa do Nordeste.



Titulares preservados



O técnico Sérgio Soares poupou seus principais atletas dos desgastes do jogo e da viagem. Atuaram antigos titulares como Chicão, Rômulo, Tchô e Willians Santana.



Estreantes na equipe profissional, o lateral esquerdo Sávio e o meio-campista Gustavo Blanco foram as surpresas da escalação tricolor, nos lugares previstos para Carlos e Lenine.



Ao longo do confronto, as duas equipes tiveram chances de marcar. No primeiro tempo, houve mais oportunidades do Bahia. No segundo, mais do Nacional, porém, em jogada do meia Tchô, o atacante tricolor Zé Roberto acertou chute na trave. O meio-campista Lídio também carimbou a trave dos visitantes.



"(A partida) Foi boa, dentro da nossa proposta, de não deixar o adversário jogar e fazermos nosso jogo. O resultado foi justo. O empate com gols, seria melhor. A gente está crescendo cada vez mais com essa equipe alternativa", avaliou Sérgio Soares, satisfeito com o desempenho de peças que viraram boas opções.

