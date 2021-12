O Mogi Mirim era o lanterna da Série B (agora é o penúltimo). O Bahia, se vencesse neste sábado, 29, pulava para a segunda colocação. Nos números, vantagem tricolor. Em campo, igual falta de qualidade (apesar da superioridade paulista em quase todo o duelo) e, no placar, o quarto empate por 1 a 1 seguido do Esquadrão no certame.

Em sétimo na tabela, o Bahia busca voltar a vencer após quatro rodadas na terça-feira, 25, às 20h30, diante do CRB, na Fonte Nova.

Daniel Dórea Bahia empata com Mogi Mirim e perde duas posições

Abaixo da crítica

O tricolor começou o jogo dando prosseguimento à sua longa série de atuações abaixo da crítica. No início, até conseguiu dominar o adversário e 'criou' um lance de perigo aos sete minutos, quando Maxi aproveitou sobra na área e mandou bonito de voleio para o goleiro Daniel operar milagre.

A partir da segunda metade da etapa, entretanto, o limitadíssimo Mogi Mirim passou a pressionar o Bahia. Foram duas biltzes. A primeira, aos 28 minutos. Magal chutou de longe, a bola desviou e levou perigo. Em seguida, na cobrança de escanteio, Júnior Juazeiro perdeu chance de cabeça.

Aos 38, o risco que o Esquadrão correu foi ainda maior. Douglas Pires, depois de afastar mal um cruzamento, foi exigido por chutaço de Magal. No rebote, Matheus Ortigoza conseguiu perder. Seu arremate foi desviado por Thales e a bola ainda bateu na trave antes de sair.

Logo na saída do tempo complementar, o técnico tricolor, Sérgio Soares, apostou no meia Rômulo no lugar do inofensivo atacante Alexandro. Mas o time continuou levando sufoco. Aos oito, Matheus Ortigoza voltou a desperdiçar chance incrível. Após jogada de Dieguinho, ele, sem goleiro, mandou de joelho para fora.

Sete minutos depois, porém, redimiu-se. Completou de cabeça um levantamento de Michel e abriu o placar. E o prejuízo quase ficou maior para o Bahia aos 28, quando o mesmo Ortigoza acertou o travessão em nova cabeçada.

O tricolor parecia morto em sua pior atuação na Série B, mas, aos 31 minutos, o imponderável do futebol lhe deu o empate. Zé Roberto cruzou rasteiro e Kieza fez de carrinho.

Lances de Herê, para o Mogi, e Tiago Real, para o Bahia, poderiam ter dado ao duelo um vencedor. Mas nenhum dos dois merecia mesmo...

