Bahia empata com Joinville e segue fora do G-4

O Bahia deixou escapar o triunfo após abrir o marcador e só empatou com o Joinville na noite desta terça-feira, 30, na Arena Joinville, aumentando a distância do G-4 de 3 para 5 pontos. Com 32 pontos, o Tricolor caiu uma posição e foi para 7º, ainda podendo cair outra posição até o final da rodada.

No próximo jogo, o Esquadrão enfrentará o Vasco da Gama no sábado, 3, às 16:30, na Arena Fonte Nova. Suspensos pelo terceiro cartão amarelo, Eduardo e Alano não vão jogar. Já o Joinville enfrentará o Londrina fora de casa, às 18h30, no Estádio do Café.

O Jogo

Em jogo pouco movimentado no primeiro tempo, o Bahia começou devagar, com cautela. Mas o gol chegou aos 19 minutos. O lateral Eduardo fez jogada individual pela direita e cruzou para área, o defensor do Joinville furou no lance e a bola sobrou para Edigar Junio, sozinho, que dominou e bateu forte com a perna esquerda para abrir o placar.

E o tricolor quase amplia o marcador. Logo após o lance do gol, Edigar Junio recebeu outro cruzamento vindo da direita e, sozinho, cabeceou para fora. Parecia que seria outra goleada tricolor, mas o Joinville, aos poucos, começou a se organizar em campo.

Jael era o grande perigo. Aos 26 minutos, o ex-atacante tricolor cobrou falta no meio da barreira. Aos 35, sofreu falta perigosa na frente da área, ele mesmo bateu e jogou a bola na barreira outra vez.

Na terceira chance que teve, não perdoou. Aos 47, Bruno Farias fez jogada individual pela direita e cruzou para Jael, que subiu sozinho e testou no canto direito para conseguir o empate.

Sufoco

O segundo tempo começou com pressão total do Joinville. Logo após o reinício da partida, zaga do Bahia falhou e bola sobrou na área para Jael, mas Muriel, atento, deu um tapa providencial na bola e impediu o chute do atacante.

A torcida da equipe catarinense empurrava o time, que chegava sempre com perigo na área do Bahia. Jael continuava assustando, mas Muriel praticava boas defesas, fazendo a torcida tricolor agradecer ao Inter pela troca por Marcelo Lomba.

Irritado com o baixo rendimento do time, Guto Ferreira tirou Eduardo, Renato Cajá e Allano para colocar Tinga, Régis e Vitor Rangel, respectivamente. O trio pouco acrescentou ao tricolor, que só pressionou o Joinville a partir dos 40 minutos da etapa final.

O lance mais bonito foi aos 42. Edigar Junio deu uma linda bicicleta e bola tirou tinta da trave de Samuel Pires.

