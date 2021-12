Bahia empata com Globo-RN na estreia da Copa do Brasil

O Bahia não apresentou um bom futebol e empatou em 0 a 0 com o Globo na noite desta quarta-feira, 16, no estádio Batistão, em Ceará-Mirim, no Rio Grande do Norte.

O resultado não impediu o segundo jogo, que será dia 6 de abril (quarta-feira), ás 19h30, na Arena Fonte Nova. Se houver empate em 0 a 0, jogo vai para os pênaltis. Qualquer empate com gols, o Bahia é eliminado. Quem vencer, passa.

O tricolor agora volta as atenções para as quartas-de-final do Campeonato Baiano, onde enfrenta o Bahia de Feira domingo, 20, às 16h, no Estádio Pedro Amorim.

Jogo ruim

A partida foi difícil de acompanhar. Os times erravam muitos passes e tentavam o ataque na base dos chutões. O Bahia parecia relaxado, sem vontade de vencer logo pelos dois gols de diferença e se livrar do jogo de volta. O Globo até que botou correria na partida, mas não assustava Marcelo Lomba.

O primeiro chute a gol foi aos 25 minutos de jogo. Romarinho dominou e chutou colocado, para ótima defesa de Marcelo Lomba. O Bahia deu o primeiro chute aos 30. Luisinho chutou, bola bateu no zagueiro do Globo e quase surpreendeu o goleiro, que se recuperou e mandou para escanteio.

Doriva se mostrava irritado com a lentidão do time e o primeiro tempo acabou sem sustos.

Volta melhor

O Bahia voltou com Jacó no lugar de Cristiano e parece que a bronca de Doriva no intervalo fez efeito. O Bahia voltou a campo mais ligado, mas continuava com dificuldades de entrar na área do Globo. Aos 4 minutos, Rômulo arriscou de longe e quase abriu o marcador.

Com 12 minutos, Zé Robertou arriscou chute cruzado e bola passou perto. O tricolor seguiu pressionando, enquanto o Globo tentava aproveitar o contra-ataque. O problema é que Jacó entrou em campo, mas não participou do jogo. A bola não chegava até o centroavante do Bahia.

O jogo prosseguiu com os mesmos erros de passes e chutões do primeiro tempo. Aos 38, quase o Globo abriu o marcador. Vavá cruzou e Pablo Oliveira cabeceou à queima-roupa, mas bola subiu por cima do gol.

