Bahia empata com Fluminense de Feira em estreia no Baianão

Segundo jogo do Bahia no ano, segundo empate. Os meninos do sub-23 tricolor, base de equipe que entrou em campo neste domingo, 20, foram até Feira de Santana para inaugurar a participação no Campeonato Baiano contra o Fluminense de Feira e ficaram num empate sem gols.

Com Cláudio Prates no banco de reservas e alguns reforços do elenco considerado principal, como o lateral Matheus Silva, o Bahia pouco fez para convencer o torcedor que o placar poderia ter sido diferente.

Foi uma partida de nível técnico baixo: o Fluminense também pouco fez para dizer que foi superior. No final, uma partida parelha, com uma qualidade de futebol que deixou a desejar.

Pontapé apático

O clima em Feira de Santana era de forte calor em um jogo apenas morno. No primeiro tempo, o torcedor pôde ver apenas uma grande chance de gol – felizmente, ao torcedor do Touro do Sertão, do time mandante.

Aos 18 minutos, Bambam recebeu belo passe do experiente atacante Reinaldo Alagoano, que o deixou frente ao goleiro. O atacante tentou emendar a finalização, que acabou passando muito por cima do gol de Fernando.

Ao menos, nos primeiros 45 minutos, o torcedor do Bahia chegou a ver um momento bom de um de seus novos reforços, o lateral-direito Matheus Silva. Aos 29 minutos, o jogador fez boa jogada individual e conseguiu passar por quatro marcadores. A bola ainda parou nos pés de Felipinho, que arriscou um chute, mas apenas viu a bola passar longe do gol.

Felipinho, por sua vez, foi um dos atletas em campo que mais tentou fazer algo. Infelizmente, sem muito sucesso. A chance mais perigosa do Bahia no primeiro tempo saiu de seus pés aos 28 minutos. O meia chutou uma bola que sobrou viva dentro da área, acertando a rede pelo lado de fora.

Brumado em baixa

A fase do jovem atacante do Bahia não é das melhores, desde o ano passado. Na partida de ontem, mais uma vez, Júnior Brumado deixou a desejar. No segundo tempo, foram pelo menos duas boas chances de gol perdidas.

Na primeira, aos seis do segundo tempo, Brumado recebeu cruzamento pela esquerda e cabeceou a bola por cima do gol de Léo Paredão; na segunda chance, o goleiro do Flu de Feira deu o rebote da bola para o meio, Brumado tentou chegar até a bola e finalizar contra o gol escancarado na pequena área, mas acabou sendo desarmado no momento do chute.

Por fim, o jogo terminou num empate insosso, sem muitas chances. O Bahia terá a chance de tentar ganhar o primeiro jogo na quarta, às 20h30, quando pega a Juazeirense, em casa.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

