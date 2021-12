Bahia empata com Flu e vai às quartas da Copa do Brasil sub-20

O Esquadrãozinho confirmou a boa vantagem adquirida em Salvador diante do Fluminense e se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil sub-20, mesmo empatando o jogo desta quarta-feira, 19, por 1 a 1, no Estádio Giulite Coutinho, no Rio de Janeiro. No jogo de ida, o time baiano venceu por 2 a 0, no Pituaçu.

O gol do Fluminense foi marcado por Paulinho no primeiro tempo, mas o time carioca não conseguiu ampliar o placar. Na etapa complementar, o Bahia conseguiu o empate no finzinho do jogo, com Sávio.

Com a classificação, o Bahia espera agora o vencedor do confronto entre Corinthians x Internacional, que será realizado nesta quinta-feira, 20, na Arena Barueri. O time gaúcho venceu o Corinthians por 3 a 0 no jogo de ida.

adblock ativo