Bahia empata com Flamengo no Rio e abre oito pontos do Z-4

Em um jogo de dois tempos bem distintos, tanto Flamengo como Bahia saem um pouco frustrados no empate em 0 a 0, na partida disputada na noite desta quinta-feira, 4, no Engenhão, no Rio de Janeiro, pela 28ª rodada da Série A.

Com o primeiro tempo dominado pelo Bahia, e o segundo tempo com mais chances do Flamengo, ambos os times tiveram oportunidades de definir o confronto, mas acabaram esbarrando em boas atuações dos goleiros Felipe e Marcelo Lomba, além da falta de pontaria dos dois ataques.

O resultado deixa as duas equipes com 35 pontos, oito pontos à frente do Sport, primeira equipe do Z-4, com 27 pontos. Esta distância para a zona de rebaixamento pode cair para até seis pontos, caso o Palmeiras vença o clássico com o São Paulo no sábado, 6.

Por ter uma vitória a mais, o Flamengo leva vantagem e fica, provisoriamente, com o 11º lugar. Já o Bahia perde a chance de entrar para a parte de cima da tabela, permanecendo na 12ª posição.

Na próxima rodada, o Bahia recebe na quarta-feira, 10, o Fluminense, às 19h30. Já o Flamengo joga no mesmo dia, às 22h, contra o Corinthians, no Pacaembu.

Domínio tricolor - Mesmo jogando fora de casa, o Bahia dominou a partida durante quase todo primeiro tempo. O cartão de visitas do tricolor no Engenhão veio logo aos três, com um perigoso chute de fora de área de Diones.

A equipe do técnico Jorginho abusou dessa jogada, testando em várias oportunidades o goleiro Felipe, que foi obrigado a fazer boas defesas.

O domínio tricolor também proporcionou outras boas oportunidades em cobranças de escanteio (com Titi, aos 22 minutos, quase marcando de cabeça) e em duas jogadas dentro da área do Flamengo. Aos 18 minutos, Gabriel recebeu bom passe de Neto e chutou em cima de Felipe.

Outra grande chance veio aos 35 minutos com Claudio Pitbull, que entrou no lugar de Elias, jogador que saiu saiu machucado ainda no primeiro tempo. O atacante recebeu passe dentro da área de Gabriel e chutou para muito longe do gol de Felipe.

Já o Flamengo chegou em poucas oportunidades e só assustou nos acréscimos da primeira etapa. Após cruzamento, a bola sobrou na entrada da área para Renato, que chutou e obrigou Lomba a fazer uma grande defesa.

Reação rubro-negra - O início do segundo tempo teve outra dinâmica. O técnico Dorival Junior tirou Hernane, colocando Adryan em seu lugar. A mudança teve efeito, com o Flamengo criando as melhores chances para abrir o marcar no início da etapa final.

Logo aos cinco minutos, Cleber Santana acertou a trave de Marcelo Lomba com um chute da entrada da área, após rebote. Aos 17, Adryan chegou a marcar, mas estava em posição irregular.

Após a pressão inicial do Flamengo, o Bahia criou uma grande chance com Gabriel, aos 20 minutos. O meia tricolor tentou desviar do goleiro Felipe, que mostrou reflexo e fez uma grande defesa.

Daí em diante a partida ficou mais equilibrada, mas sem grandes chances para nenhum dos lados. Um empate com sabor de derrota para os dois times, que também não podem deixar de celebrar o ponto conquistado na luta para afastar o fantasma do rebaixamento.

