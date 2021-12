Bahia empata com Coritiba e soma primeiro ponto fora de casa

Passo inicial para a emancipação? Veremos nos próximos capítulos, mas o fato é que, após três derrotas, o Bahia conseguiu na tarde desta quinta-feira, 15, pontuar pela primeira vez fora de casa neste Brasileirão.

No Paraná, ficou no 0 a 0 com o Coritiba em uma partida com poucas chances de gol e manteve-se na parte de cima da tabela.

No domingo, às 16h, volta ao aconchego de casa contra o atual campeão, Palmeiras. Edson, expulso nesta quinta, é desfalque.

Surpresa na escalação

Apesar de vir dando certo nos últimos jogos, o técnico Jorginho arriscou uma mudança no quarteto ofensivo. Alteração de peça e de estratégia, saindo o meia-armador Vinicius para a entrada do velocista Mendoza. O colombiano atuou centralizado, para acelerar nos contra-ataques.

Esta, por sinal, foi a única maneira que o Bahia encontrou para incomodar o Coritiba. Em duas distribuições velozes de Mendoza, por pouco chances claras não foram criadas. Na primeira, aos dois minutos, Edigar Junio não conseguiu aproveitar sobra de cruzamento de Matheus Reis. Na segunda, aos 22, Edigar foi acionado pelo gringo e tentou devolver, mas o goleiro Wilson se antecipou.

De resto, na metade inicial do embate só deu Coritiba, que finalizou sete vezes contra três conclusões do Tricolor. Aos três minutos, Henrique Almeida recebeu na marca do pênalti, girou e mandou por cima. Aos seis, após levantamento na área, Edson afastou mal e, na sobra, Alan Santos só não levou mais perigo por um desvio na zaga.

No miolo da primeira etapa houve um período de domínio inócuo do Coxa, sem produção ofensiva. Porém, o time anfitrião voltou a assustar mais tarde. Aos 31, Matheus Galdezani fez fila e bateu de fora. Saiu por pouco. Dois minutos depois, Henrique avançou pelo meio e chutou da entrada da área. Passou ainda mais perto.

Aos 41, Henrique voltou a ter chance. Aliás, uma inacreditável. Ele tocou para Tiago Real, que exigiu defesa de Jean. No rebote, com o gol aberto, o centroavante do Coritiba errou o alvo.

No tempo complementar, o ritmo do jogo caiu um pouco por conta da involução do Coxa. Já o Bahia manteve-se firme em sua estratégia. Em outro bom contra-ataque aos quatro minutos, Edigar Junio tocou para Mendoza, que finalizou colocado e Wilson fez milagre – o detalhe é que, apesar da grande defesa, o árbitro deu tiro de meta.

Dali até os acréscimos, só houve a registrar o lance que envolveu Edson e Kléber Gladiador aos 25 minutos. O atacante do Coritiba, que já havia dado cotovelada e entrada perigosa de sola, desentendeu-se com o volante do Esquadrão e cuspiu em seu rosto. Ambos acabaram expulsos.

E o jogo foi andando a passos lentos até as emoções se aflorarem no fim. Aos 48, Carleto cobrou escanteio e quase Márcio fez de cabeça para o Coxa. Na sequência, contra-ataque do Bahia. Juninho lançou Zé Rafael, que driblou e bateu de esquerda para boa defesa de Wilson. Mas a bola seguiu rolando e, em jogada que teve furada de Matheus Reis e Rodrigo Becão, veio o apito final com a redonda nas mãos de Jean. Ufa! Primeiro pontinho fora de casa garantido.

Coritiba 0 X 0 Bahia - 7ª rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba-PR

Quando: Quinta-feira, 15, às 16h

Público: 19.534 pagantes

Renda: R$ 446.835,00

Árbitro: Wagner Reway - MT (FIFA)

Assistentes: Fabio Rodrigo Rubinho - MT (CBF) e Marcelo Grando - MT (CBF)

Cartões amarelos: Tiago Real (C); Renê Junior (B) Allione (B), Zé Rafael (B), Juninho (B)

Cartões vermelhos: Kleber (C); Edson (B)

Coritiba - Wilson, Dodô, Márcio, Werley e Thiago Carleto; Alan Santos, Matheus Galdezani, Tiago Real (Iago Dias) e Rildo (Tomas Bastos); Henrique Almeida (Alecsandro) e Kleber. Técnico: Pachequinho.

Bahia - Jean, Eduardo, Tiago (Rodrigo Becão), Lucas Fonseca e Matheus Reis; Edson, Renê Junior, Zé Rafael e Allione (Juninho); Mendoza e Edigar Junio (Vinícius). Técnico: Jorginho.

