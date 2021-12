Com o claro apoio do agora auxiliar Charles, que até deu orientações aos atletas, o técnico Gilson Kleina iniciou de forma digna sua trajetória no Bahia.

A equipe foi a São Paulo e conseguiu um empate, por 1 a 1, contra o Corinthians neste sábado, 16.

Assim, até o pulou para a 16ª posição, fora da zona de rebaixamento. No entanto, após os jogos deste domingo, 17, pode cair até à 19ª posição.

Daniel Dórea Bahia empata com Corinthians na estreia de Kleina

Início alentador

Os primeiros minutos do Bahia sob o comando de Kleina foram alentadores. Jogando no Itaquerão, mesmo estádio no qual levou 3 a 0 do Corinthians no mês passado, o time apresentou postura bem diferente.

Sem se intimidar com o raso domínio inicial do Timão, que teve chances com Elias e Gil, o Bahia tomou as rédeas da partida entre os 20 e 30 minutos da primeira etapa. No entanto, não conseguia criar lances de perigo por sempre entrar na linha de impedimento do rival.

Foi esta, porém, que traiu o Corinthians aos 35 minutos. O bandeira não percebeu a posição levemente irregular de Kieza, que completou com sucesso - usando a cabeça - um cruzamento em cobrança de falta de Emanuel Biancucchi.

Foi a deixa para os anfitriões partirem para cima e os visitantes se retraírem mais. Guerrero - que já havia assustado em cabeçadas aproveitando-se da marcação dos baixinhos laterais do Bahia - resolveu sair da área aos 43 minutos. Atitude que acabou sendo mortal.

O peruano fez um cruzamento preciso para Gil, que não perdoou a displicência de Titi para testar para o gol.

Com o placar empatado, a partida prometia ser ainda mais movimentada no tempo complementar. Afinal, o Corinthians queria a vitória para seguir na cola dos líderes. O Bahia, para diminuir a pressão pela ameaça do rebaixamento.

Só que o jogo perdeu muito em emoção. O primeiro lance de perigo da segunda etapa só aconteceu aos 18 minutos, quando William Barbio - que havia substituído Maxi, mais uma vez apagado - recebeu cruzamento de Railan e chutou para grande defesa de Cássio.

Sete minutos depois, foi a vez de o Timão apertar. Romero alçou à área e Ralf buscou o ângulo em boa testada. Léo Gago apareceu para salvar. Suspiros só puderam ser ouvidos novamente aos 47 e 49. Luciano e Elias tentaram de cabeça. Lomba pegou a primeira e a segunda passou ao lado do gol.

