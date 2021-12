O Bahia segurou o empate em 1 a 1 com o Atlético Cerro (URU) e conquistou um feito inédito na noite desta quarta-feira, 8, no estádio Luis Tróccoli, em Montevidéu. Como havia vencido o confronto de ida por 2 a 0, em Salvador, o Tricolor avançou às oitavas de final da Copa Sul-Americana pela primeira vez na história.

Bahia empata com Cerro e conquista classificação inédita na Copa Sul-Americana

Na primeira etapa partida, o Tricolor teve uma boa postura e abriu o placar com o meia atacante Zé Rafael, após um chute de fora da área. A equipe uruguaia tentou reagir ainda na etapa inicial, mas o gramado ruim do local prejudicou o futebol dos dois times.

Já o segundo tempo foi de domínio do Atlético Cerro. Logo no início, o volante Nilton foi expulso, deixando o Bahia com um jogador a menos em campo. Com isso, o time do Uruguai se lançou ao ataque e empatou com o volante Paiva, dando números finais ao jogo.

Na próxima fase da competição continental, o Bahia pega o vencedor do duelo entre Nacional (PAR) e Botafogo. Os mandos de campo, dias e horários das partidas ainda serão divulgados pela Conmebol.

A equipe do técnico Enderson Moreira volta a campo diante do América-MG, no próximo sábado, 11, às 19h, na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Bahia empata com Cerro e conquista classificação inédita na Copa Sul-Americana | Foto: Divulgação/ATarde

O jogo

O primeiro tempo foi bastante disputado e truncado por conta do gramado ruim do estádio Luís Tróccoli, em Montevidéu. Quando o Bahia conseguiu colocar a bola no chão e trocar passes chegou com perigo com o atacante Edigar Junio. Aos 12 minutos, o goleador perdeu boa chance de frente com o goleiro Irrazábal.

Em seguida, o Tricolor abriu o placar, logo aos 18 minutos da etapa inicial. Régis armou um bom contra-ataque e tocou para o meia atacante Zé Rafael, que chutou de fora da área e contou com o desvio na defesa para marcar o primeiro gol da partida.

O Cerro mostrou poder de reação em duas oportunidades após levar o gol. Aos 29 e aos 32 minutos, o time uruguaio exigiu boas defesas do goleiro Anderson, mas não conseguiu alterar o placar.

Já a segunda etapa da partida se iniciou com a equipe do Uruguai tomando as ações do jogo. Logo aos 13 minutos, o volante Nilton, do Bahia, foi expulso, piorando a situação do Tricolor na partida e, em seguida, os donos da casa abriram o placar.

Após boa jogada do ataque, o volante Leandro Paiva, do Cerro, driblou dentro da área do Bahia e bateu no canto sem chances para o goleiro Anderson, igualando o marcador em 1 a 1. Após o empate, o Atlético teve mais duas grandes chances de virar o jogo aos 25 e aos 28 minutos, mas a defesa do Bahia conseguiu afastar o perigo.

Na parte final, o time do Uruguai ainda tentou pressionar, mas o Bahia segurou bem defensivamente e manteve o placar empatado em 1 a 1, em Montevidéu.

