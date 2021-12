Bahia empata com Botafogo-PB na Copa São Paulo

O time sub-20 do Bahia ficou no 1 a 1 no jogo deste sábado, 6, com o Botafogo-PB, pela segunda rodada da Copa São Paulo. Apesar do empate, graças ao resultado da estreia, o clube segue na liderança do Grupo 28, com 4 pontos.

O gol do Botafogo-PB foi marcado aos 3 minutos por André Ricardo. Já quem marcou para o Esquadrãozinho foi o centroavante Geovane Itinga, de cabeça, aos 12 minutos da etapa inicial. Ele já havia deixado sua marca na estreia.

Os dois primeiros de cada um dos 32 grupos avançam. Assim, o Tricolor jogará pelo empate na terça, 9, contra o anfitrião Manthiqueira, às 15h (horário de Salvador).

