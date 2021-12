Bahia empata com Atlético-MG e amplia série invicta

O Bahia não apresentou o melhor do seu futebol na noite desta quarta-feira, 5, contra o Atlético-MG, em Pituaçu, mas, em tendo empatado em 0 a 0, chegou ao seu quarto jogo consecutivo de invencibilidade na Série A do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o time baiano se garantiu na 15ª colocação e soma agora 24 pontos, cinco a mais do que o Sport, 17º e primeiro time na zona de rebaixamento; a partida do time pernambucano, fora de casa, contra o Palmeiras, será disputada nesta quinta-feira, 6. O Coritiba, que vem logo atrás do tricolor com 22 pontos, levou 3 a 0 da Portuguesa em São Paulo.

Justo, o escore do duelo em Pituaçu foi um reflexo do que Bahia e Atlético-MG são capazes de jogar sem os seus melhores jogadores: desfalcado de Gabriel, vetado pelo departamento médico, o tricolor atuou com um meio campo lento e sem criatividade; pelo time mineiro, Ronaldinho Gaúcho, suspenso, deixou a sua equipe dependente das limitações técnicas de Escudero na armação de jogadas.

Embora Marcelo Lomba tenha sido pouco exigido, o Atlético, necessitado de um triunfo para se manter na liderança, foi superior na segunda etapa e por pouco não saiu com o resultado em seu favor. A melhor chance do Esquadrão no jogo aconteceu aos três minutos da segunda etapa: Souza passou por Victor no lado da área e rolou para Hélder, mas o volante tricolor bateu por cima.

Depois de ter segurado o Galo, o Bahia encara agora o Vasco, outro time que briga pelo título, às 18h30 do próximo domingo, 9, no Estádio São Januário; o Atlético recebe o Palmeiras no Independência, no mesmo dia e no mesmo horário.

Começo truncado - Bahia e Atlético-MG pouco fizeram no primeiro tempo de jogo em Pituaçu para evitar a nulidade no placar. Com esquemas de marcação equivalentes, as duas equipes se anularam e travaram um duelo de muita disputa no meio campo.

A melhor chance de gol foi do Galo e aconteceu somente aos 45 minutos: Richarlyson cruzou na área e Leonardo se antecipou à zaga tricolor para emender um chute de primeira, mas mandou apenas por cima da meta de Marcelo Lomba.

Antes, o Bahia havia chegado aos dez minutos, com Souza, mas o chute com o qual o atacante tentou abrir o placar não teve a força desejada e Victor defendeu sem dificuldades. Aos 19, o "Caveirão" lançou Lulinha no lado esquerdo da grande área, mas o chute do camisa 77 saiu fraco e sem direção. Para fora.

Dois minutos depois, Bernard aproveitou sobra na grande área e, de primeira, bateu de esquerda, mas mandou muito longe do gol de Lomba. Aos 31, Neto fez boa jogada individual, mas o seu remate, de perna esquerda, também não assustou Victor.

Galo volta melhor - O Bahia afrouxou a sua marcação na segunda etapa e cedeu mais espaços ao adversário do que houvera cedido na etapa inicial. Entretanto, os homens de ataque do time atleticano não estiveram em noite inspirada e levaram pouco perigo ao gol de Marcelo Lomba.

Pelo Bahia, a ausência de Gabriel não foi recompensada por Lulinha, seu substituto, e a equipe chegou com maior contundência uma única vez: aos três minutos, em contra-ataque, Souza recebeu passe na área, passou por Victor e rolou para Hélder, mas o volante tricolor, embora de frente para a meta atleticana, mandou por cima.

Daí em diante, o Galo adiantou o seu posicionamento e forçou mais as jogadas de ataque. Aos 18 minutos, Bernard recebeu lançamento pelo lado esquerdo e, com um chute colocado, tentou tirar de Marcelo Lomba, mas mandou ao lado da meta. Três minutos depois, após boa jogada de triangulação, Guilherme recebeu passe na entrada da área e bateu colocado; pra fora.

Aos 30, Escudero recebeu lançamento no lado esquerdo da área e tentou surpreender Lomba com chute de primeira, mas também mandou pela linha de fundo. O Atlético seguiu em cima e assustou o Bahia pela última vez aos 44 minutos, mas o chute forte com que Serginho aproveitou sobra na grande área passou mais uma vez ao lado do gol de Lomba. 0 a 0 que, por representar uma resistência ao melhor time do Brasileirão, ratifica a evolução do time tricolor e vale como mais uma vitória.

