Em um jogo sem grandes chances de gol, o Bahia empatou com o Atlético-GO na noite desta sexta-feira, 14, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. O tricolor baiano abriu o marcador no primeiro tempo com Alexandro, mas cedeu o empate na etapa final com gol de Jorginho. O resultado manteve o Bahia em 4º lugar, com 33 pontos, independente dos resultados deste sábado.

Bruno Porciuncula Bahia empata com Atlético-GO, mas segue no G-4

O tricolor baiano vai abrir o segundo turno contra o América-MG no próximo sábado, 22, às 16h30, na Fonte Nova, em um autêntico jogo de seis pontos, já que a equipe mineira também está no G-4.

O jogo

O primeiro tempo foi de baixo nível técnico. O Bahia esperava o contra-ataque, mas saía de forma lenta do seu campo. Já o Atlético-GO partia para cima, mas errava muitos passes.

O Dragão finalizou apenas uma vez durante todo o primeiro tempo. Já o tricolor, duas. Na única que foi certa, Eduardo cobrou escanteio, Alexandro pulou mais alto que todo mundo e cabeceou para o chão, a bola bateu no gramado e entrou no gol, sem chances para Márcio.

E a primeira etapa foi praticamente isso.

Mais movimentação

O Atlético-GO começou o segundo tempo partindo para cima, mas mostrou porque tem o pior ataque do campeonato com 13 gols em 19 partidas. Os atacantes não assustavam o gol de Douglas Pires. Gilberto Pereira ainda tentou mudar o ataque, colocando Jorginho no lugar de Willie.

Mas quem esteve perto de ampliar foi o Bahia. Aos 22, Pittoni passou para Rômulo, que invade a área, tenta de calcanhar, a bola bate na zaga do Atlético e para nos pés de Alexandro, que chutou para fora. Aos 27, Alexandro tocou para Zé Roberto pela direita e atacante chutou em cima do goleiro Márcio.

Aos 29, o Atlético-GO empatou a partida. Bola é alçada na área do Bahia e sobra limpa para Jorginho, qeu bate cruzado, sem chances para Douglas Pires.

Após o gol, Sérgio Soares colocou Máxi no lugar de Zé Roberto buscando velocidade no contra-ataque. Mas o jogador mal entrou e já recebeu o amarelo por reclamação - o terceiro no campeonato - ficando de fora da próxima partida do tricolor.

Aos 43, ótima chance para o Bahia. Souza tirou bola do zagueiro e poderia tocar para Alexandro, livre, mas ele preferiu arriscar e manda para longe do gol.

adblock ativo