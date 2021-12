Bahia empata com a Ponte e não se distancia do Z-4

Precisando vencer para se distanciar dos times que estão na zona de rebaixamento, o Bahia recebeu a vice-lanterna Ponte Preta na tarde deste domingo, 6, na Arena Fonte Nova e não conseguiu cumprir o dever de casa. O Esquadrão empatou em 1 a 1 e continua com o sinal de alerta ligado no Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o tricolor somou apenas um ponto diante da equipe com o quarto pior ataque da competição e caiu uma posição na tabela. O time agora ocupa a 14ª colocação, com 33 pontos, somente quatro longe do Vasco, primeiro time na zona da degola.

Em uma partida com vários erros de passe, a Macaca conseguiu abrir o placar com William, aos 21 minutos de jogo, e o artilheiro Fernandão empatou ainda na primeira etapa.

Com o tento marcado, o camisa 20 tricolor se tornou o maior artilheiro do Bahia na era dos pontos corridos, ao lado de Nonato (em 2003) e Souza (em 2011), todos com 11 gols.

O próximo compromisso do Esquadrão será diante do seu rival. O time recebe o Vitória na próxima quarta-feira, 9, na Arena Fonte Nova, às 21h, pela 27ª rodada do certame. Este será o sexto jogo entre as equipes em 2013 e o Bahia ainda não bateu o rival na temporada.

Já a Ponte Preta recebe o Atlético-MG no Moisés Lucarelli, em Campinas, também na quarta-feira, às 21h. <GALERIA ID=18680/>

Artilheiros não passam em branco

Os dois gols da partida foram marcadas na primeira etapa. Se no segundo tempo as redes não balançaram na Fonte Nova, os atacantes William e Fernandão foram os responsáveis por garantir que as equipes não passassem em branco.

Logo aos 21 minutos de bola rolando, o camisa 9 da Ponte Preta inaugurou o marcador após rápida jogada de contra-ataque. Adrianinho acertou belo lançamento para Rildo (ex-Vitória), que encontrou William livre de marcação dentro da área. O artilheiro teve somente o trabalho de caprichar e deslocar Marcelo Lomba para anotar seu 13º gol no Brasileirão.

Já o empate do Bahia teve um sabor especial. Fernandão igualou o marcador depois de jogada rápida pela esquerda e assistência do volante Rafael Miranda. No entanto, o gol não só livrou o Bahia de um vexame em casa, como colocou o atacante no hall de maiores artilheiros do time na era dos pontos corridos, se juntando a Didi, Nonato (ambos em 2003) e Souza (em 2011), que marcaram 11 gols na competição.

Fraco poder de fogo

Mesmo tendo William como o vice-artilheiro do Brasileirão, a Ponte Preta pouco incomodou a defesa tricolor, principalmente na segunda etapa. Nas incursões que a Macaca conseguiu fazer ao ataque, Marcelo Lomba apareceu bem e evitou que o time visitante marcasse o segundo gol e impediu a derrota do Bahia.

As alterações do técnico Jorginho na segunda etapa - inclusive sacando o volante Alef e mandando a campo o atacante Chiquinho - não surtiram efeito e o empate não saiu do marcador.

No entanto, o Esquadrão também não conseguiu furar o bloqueio montado pela Ponte. Mesmo explorando a velocidade de William Barbio pelo lado esquerdo, o empate persistiu até o final da partida.

