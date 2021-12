Bahia embarca para São Paulo empurrado por torcida

Seja em São Paulo ou aqui, a torcida do Bahia mostrou que decidiu ‘fechar’ com o time nesta reta final da Série B. Nesta quinta-feira, 20, os tricolores repetiram 2010 e foram ao aeroporto empurrar o time, que embarcou para a capital paulista, onde no sábado, 22, enfrentará o Oeste, em Barueri.

No ano do último acesso, as ‘invasões’ se tornaram tradição antes e após os jogos. Um dos episódios mais marcantes aconteceu no retorno de Curitiba, quando o Esquadrão venceu o Paraná por 1 a 0 pela 32ª rodada – curiosamente, a mesma rodada do duelo de sábado.

Os tricolores começaram a chegar às 11h. Quando o ônibus do clube estacionou, já eram cerca de 200 torcedores, que fizeram um corredor humano para guiarem os atletas até o portão de embarque.

Um dos atletas mais empolgados era o volante Juninho, que se misturou com a galera e gravou toda a caminhada até o portão no seu celular. Mesmo suspenso, o atacante Hernane fez um pedido à direção e acompanhou a delegação.

O volante Feijão, antigo xodó da torcida, e o atacante Wesley Natã, novo ‘mascote’ pelos dois gols marcados nos dois últimos jogos, foram os mais procurados para ‘selfies’. Depois do corredor humano, a torcida literalmente empurrou os atletas até o portão.

Um deles foi o torcedor Alexandre Mota, estudante, que também havia visitado o Fazendão antes de ir para o aeroporto: “Eu acho importante esse apoio, pois dá motivação, força e garra para os jogadores. É um incentivo para atletas como Tinga, por exemplo, que entrará pressionado”.

“Acho que eles vão retribuir. Eles estão vendo, em casa, que a torcida está junto deles, e o apoio fora de casa, que a embaixada está programando, é sensacional”, completou.

Muito apoio

Antes mesmo do embarque, ainda no Fazendão, Guto Ferreira rasgou elogios à torcida pela iniciativa da ‘invasão’: “Fantástico e primordial. Só de falar aqui, já arrepiou”.

“Tudo o que eu falar aqui de elogio será pouco. O torcedor sabe o quanto ele é responsável pelo crescimento da equipe. A cada jogo que passa, o Bahia se fortalece mais e mais, e essa troca vai colocar o Bahia na Primeira Divisão”, disse.

Recuperado de uma entorse num joelho, o lateral esquerdo João Paulo Gomes viajou com o grupo, mas não deve jogar. No que depender dos treinos durante a semana, a titularidade será mesmo do lateral direito Tinga, improvisado.

Como é de praxe, Guto não confirmou Victor Rangel como substituto de Hernane, mas deu a entender que isso acontecerá: “Agora é esperar que o Victor faça uma partida no nível que ele sabe, e que inclusive já fez com a gente”.

