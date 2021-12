Bahia elabora pré-temporada para diminuir contusões em 2013

Um dos principais problemas do Bahia em 2012 foi conviver com as constantes lesões. Por conta disso, o preparador físico do Esquadrão, Dudu Fontes, tem caprichado na carga de trabalhos físicos neste início de ano.

"Em 2012, cheguei ao Bahia em fevereiro e só consegui fazer o primeiro treino físico em junho, quando tivemos um intervalo maior de jogos. Desta vez, estou preparando o lastro físico na pré-temporada e certamente teremos menos lesões durante o ano", disse o profissional.

Segundo Dudu, todos os atletas estão respondendo bem às atividades. Por este motivo, ele resolveu dar um descanso para o elenco na tarde da última terça-feira, 8, quando os jogadores fizeram apenas uma rápida aula de hidroginástica.

"O objetivo foi quebrar a sequência de treinos progressivos de aquisição de força física que vínhamos fazendo. Os jogadores estavam reclamando bastante. Foi muita porrada até agora. Sete treinos físicos pesados seguidos, sem intervalos", explicou o preparador.

Quem voltou a trabalhar a parte física normalmente foi o meia-atacante Gabriel, recuperado de cirurgia para corrigir desvio de septo nasal. Ele fez uma atividade em separado no Fazendão.

