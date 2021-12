Bahia e Zé Roberto negociam rescisão

O Bahia continua a reformulação no seu elenco. Após dispensar 14 jogadores depois da goleada sofrida diante do Vitória por 7 a 3 e ter afastado o atacante Adriano na última terça-feira, 21, outro atleta pode estar perto de deixar o clube. É o meia-atacante Zé Roberto, 32 anos.

Segundo a assessoria do Esquadrão, Zé Roberto e a direção do Bahia iniciaram uma conversa para uma rescisão amigável. Nesta quarta-feira, 22, o meia não treinou por ainda estar se recuperando de uma lesão na coxa.

Zé Roberto foi contratado no início de 2012, vindo do Internacional. Acabou não fazendo uma boa temporada no ano passado, quando não marcou nenhum gol pelo tricolor baiano, além de não ter conseguido ficar no melhor de sua forma física. Em 2013, chegou a desencantar marcando dois gols (um deles em um Ba-Vi) e teve uma sequência maior de jogos.

Entretanto, o seu alto salário (algo em torno de R$ 200 mil, o maior do elenco) e o baixo rendimento comparado ao valor investido no atleta pesariam contra o jogador. Zé Roberto assinou com o Bahia por dois anos e ainda tem contrato com o clube até o final de 2013.

adblock ativo