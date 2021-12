Bahia e Vitória da Conquista se enfrentam neste domingo

Ganhar títulos em sequência é algo pouco comum no Bahia atual. Acostumado a papar tudo em âmbito estadual até o fim dos anos 80, o tricolor teve poucas glórias a partir da década de 90. Agora, o atual campeão baiano busca o bi a partir deste domingo, 1º, quando estreia no Estadual contra o Vitória da Conquista, fora.

A última vez que isso ocorreu foi há 15 anos. Após ganhar em 98 no campo, o tricolor dividiu o título de 99 com o Vitória na Justiça. Antes, o último bi havia sido conquistado em 93-94, garantido pelo gol de Raudinei, no Ba-Vi de 7 de agosto de 1994(1 a 1).

Para a partida, o técnico do Tricolor, Sérgio Soares, vai poder contar com os novos reforços Chicão, Tchô e Tiago Real, que já está regularizado. "Teremos um time competitivo, um time rápido", garantiu o treinador.

A grande novidade por parte do time do interior é a presença do goleiro colombiano Viáfara, ídolo da torcida rubro-negra. Outro ex-Vitória que vai estar em campo defendendo o Bode é o lateral-direito Apodi, garantindo ao time do sudoeste uma motivação extra para ganhar do tricolor.

