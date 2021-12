Bahia é vice da Copa Nordeste de Amputados

O Esporte Clube Bahia, em parceria com a Associação Baiana de Desportos para Adaptados (ABDA), foi à final da Copa do Nordeste de Futebol de Amputados, mas perdeu nos pênaltis para a Sadef-RN.

O jogo aconteceu no último sábado, terminando em 0 a 0 no tempo normal. Nas penalidades, o time potiguar venceu por 5 a 4. Além do Bahia e do Sadef-RN, o Adesul-CE e o Piauí também participaram da competição.

