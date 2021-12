Bahia e Vasco ficam no zero a zero em jogo morno

Em jogo com poucos lance de emoção, Bahia e Vasco não saíram do zero a zero, na Fonte Nova, neste domingo, 29. O jogo foi morno e as equipes não produziram muitos lances que empolgassem os torcedores. O cansaço do Bahia e o desespero do Vasco afetaram o desempenho dos dois times.

Com o empate sem gols contra o Vasco, o Bahia manteve a série invicta de cinco partidas. O tricolor tem 32 pontos e está na 10ª colocação. Já o Vasco segue sem ganhar. O time da colina, que vinha de quatro derrotas, está na 18ª colocação, com 25 pontos.

O Bahia segue com a sua maratona de jogos e enfrenta o Corinthians na próxima quarta-feira, 2, às 21h50 em Mogi Mirim, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o Vasco duela com o Internacional, quinta-feira, às 21h00, no estádio Moacyrzão, em Macaé, no Rio de Janeiro.

O Jogo

O Bahia não soube aproveitar a presença de seu torcedor, que compareceu em bom número. E o Vasco logo dominou as ações do jogo, tendo duas chances claras em falhas da defesa tricolor. O Bahia seguiu no primeiro tempo sem levar muito perigo a meta do goleiro Douglas Silva. O time carioca também contribuía para uma partida insossa.

O Bahia começou o segundo tempo com outra postura, pressionado o Vasco em seu campo de defesa. O responsável por essa mudança de comportamento tricolor foi Cristóvão Borges, que substituiu o lateral Madson pelo atacante Wallyson. E colocou o volante Fabrício Lusa na lateral-direita.

O técnico vascaíno Dorival Júnior não deixou por menos e foi preciso nas suas substituições, promovendo as entradas de Willie e André. Os dois jogadores alteraram o panorama da partida, a favor do time do Rio. Os atletas deram mais velocidade e ofensividade ao time carioca.

Mesmo com mais posse de bola, o Vasco assustou o goleiro Lomba em poucas situações. A mais perigosa delas foi um chute de Edmilson aos 45 minutos do segundo tempo, que o arqueiro tricolor salvou. Assim, a partida teve o fim que mereceu, com o marcador zerado para ambos lados.

