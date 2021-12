Bahia e Vasco fazem primeiro jogo da final da Copa do Brasil sub-20 neste domingo

Neste domingo, 27, o Bahia volta a disputar um título nacional, mas dessa vez será pelo sub-20. O Tricolor está na final da Copa do Brasil da categoria e, às 14h, no Estádio de Pituaçu, faz o jogo de ida contra o Vasco.

No caminho até a decisão, o Tricolor passou por Fluminense-PI, Ceará, São Paulo e Palmeiras. Agora, para ficar com o título inédito, o técnico Eduardo Guadagnucci fala em manutenção do trabalho.

“A gente trabalhou muito forte para isso. Vamos manter o prazer em jogar, o prazer em ter a bola, que as coisas vão acontecer”, disse o treinador.

A boa campanha do Esquadrão chamou a atenção de Dado Calvalcanti, que, atualmente, treina o time principal e já falou em usar alguns nomes do sub-20 na Série A do Brasileiro após a final da Copa do Brasil contra o Vasco.

O campeão só será conhecido em 2021. No dia três de janeiro, os times voltam a se encontrar, dessa vez no Rio de Janeiro, para a segunda partida da decisão. Vale lembrar que o mata-mata não usa o critério do ‘gol fora de casa’, e em caso de dois empates a decisão será na marca da cal.

adblock ativo