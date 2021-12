Faltou gol, mas não faltaram emoções para Bahia e Sport na quarta feira, 8, no jogo de ida das semifinais da Copa do Nordeste, no Estádio da Ilha do Retiro, em Recife.

No próximo domingo, a partir das 16h, na partida de volta, na Fonte Nova, quem vencer vai à final da competição. Empate com gol favorece o time pernambucano. Novo 0 a 0 motivará uma disputa de pênaltis. Sem prorrogação.

Para a rede balançar, será necessário que os goleiros Douglas Pires, do Tricolor, e Magrão, do Rubro-Negro, estejam menos inspirados do que na noite passada. Eles fecharam suas metas.

Eliano Jorge Bahia e Sport não saem do zero e vaga será decidida na Fonte

Ambas as equipes já têm baixas confirmadas para o reencontro em Salvador. O meio-campista Tiago Real recebeu o terceiro cartão amarelo e desfalcará o Bahia. Assim como os volantes Wendel e Rithely no Sport.

O jogo

Aos 14 minutos, a marcação por pressão do Esquadrão foi superada pelo inteligente manejo de bola do Sport, e o cruzamento para a área encontrou sozinho o atacante Samuel, que desperdiçou a melhor oportunidade.

Uma refinada tabela entre os rubro-negros Diego Souza e Mike na área terminou com defesa de Douglas Pires, aos 17 minutos.

De falta, aos 21, o volante tricolor Souza soltou uma bomba que quicou e foi rebatida por Magrão com a perna esquerda. O ídolo rubro-negro interveio de novo em chute do atacante argentino Maxi Biancucchi na área.

"A gente tem que querer um pouco mais", avaliou Souza para a TV Bahia no intervalo, cobrando mais ambição. "Com um pouquinho mais de capricho e um pouquinho mais de vontade, a gente consegue o gol", acrescentou.

Logo no reinício, ele cobrou escanteio, e Kieza quase marcou, de cabeça. Em lance parecido, aos 11, Thales salvou quase em cima da linha a bola desviada por Rithely.

Aos 21 minutos, Patric saiu machucado e outro jogador foi improvisado na lateral esquerda: o volante Yuri. Os donos da casa também perderam um atleta por lesão. O meia-atacante Élber reclamou de dores no lance em que os rubro-negros reivindicaram pênalti de Thales, aos 27.

Bolas alçadas à área levaram perigo nos dois lados, durante o confronto inteiro. As chances se sucederam até o fim. Kieza foi freado por carrinho de Durval quando arrancava livre para a área, aos 47. No lance derradeiro, aos 50, o atacante Joelinton quase marcou para o Leão.

"Fizemos um grande jogo. É muito difícil jogar com o Sport aqui. Podíamos ter saído com a vitória", analisou Kieza, vaiado por ser ídolo do Náutico.

