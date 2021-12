Bahia e Sport fazem duelo direto na Fonte contra o Z-4

O Bahia tem que vencer o Sport na noite desta quarta-feira, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador, para somar pontos fundamentais no Brasileirão, pois trata-se de um duelo entre times que brigam contra a degola. O Tricolor é o 14º colocado com 25 pontos, enquanto o Sport é o 17º, dentro da zona de rebaixamento, com 23 pontos.

>>Acompanhe os lances da partida entre Bahia x Sport

Além disso, alcançar o resultado positivo significará um alívio ao Bahia neste início de returno da Série A 2018. São três derrotas em três rodadas: levou 1 a 0 do Inter, em Salvador, e 2 a 0 de Santos e Atlético-PR, fora de casa.

Claro que o triunfo sobre o Ceará, por 2 a 0, como visitante – partida do primeiro turno que só foi disputada entre os jogos contra Peixe e Furacão –, quebrou a sequência de resultados negativos.

Então, são dois cenários que podem ser analisados nas estatísticas do Esquadrão no returno na era dos pontos corridos – disputou as edições 2003, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2017, além da atual.

No primeiro, se contados apenas os três primeiros jogos de segundo turno do Brasileirão, a edição 2018 é a pior do Tricolor desde 2003. Em todas as outras, o Bahia venceu pelo menos uma vez.

No segundo cenário, com a vitória sobre o Ceará sendo considerada – e analisando os quatro primeiros jogos de segundo turno das edições anteriores –, o Esquadrão repete as campanhas de 2003, quando terminou rebaixado, e 2011, quando brigou contra a degola.

Para bater o Sport e espantar um possível início de crise, o Bahia deve contar com o retorno de Zé Rafael, recuperado de dores na região lombar que o tiraram da partida com o Atlético-PR.

“Recuperado. Acho que [sinto] um pouquinho de dor, que é normal. A pancada foi muito forte, mas é tranquilo para jogar amanhã [quarta-feira]”, garantiu o meia-atacante tricolor.

O goleiro Douglas está recuperado. O resultado do exame foi satisfatório – sem lesão grave. O atleta treinou normalmente, nesta terça, 4, no Fazendão, e deve ser titular da meta do Esquadrão.

Mesmo assim, o técnico Enderson Moreira pode ter dores de cabeça. Além de Élber, que terá de cumprir suspensão pelo acúmulo de cartões amarelos, Gilberto está com conjuntivite e pode ser desfalque. Com dores na coxa, Bruno não treinou e também deve ficar fora.

“Nossa equipe está em um momento decisivo, precisa de todo mundo. Gilberto vai fazer muita falta, mas quem entrar vai dar o melhor e ajudar a equipe”, contou Zé Rafael.

adblock ativo