Bahia e Sport decidem vaga às oitavas da Sul-Americana

O mais novo candidato a titular da lateral direita do Bahia tem pouco mais de dois meses de clube. Chegou de um time pequeno, como uma aposta, não para o time principal, mas para o sub-20. E nesta quarta-feira, 26, com apenas duas partidas ao lado dos novos companheiros, ele já enfrentará um duelo decisivo pela Copa Sul-Americana.

Hayner, de 19 anos, iniciará a partida em que o Tricolor buscará uma vaga nas oitavas de final do torneio continental, diante do Sport, às 22h, na Ilha do Retiro. Como venceu o duelo de ida por 1 a 0 na Fonte Nova, o Esquadrão pode jogar pelo empate.

Um triunfo pernambucano por um gol de diferença, mas com tento marcado pelo Bahia, classifica o visitante. Placar igual ao da Fonte Nova, mas favorável ao Leão, leva a disputa para os pênaltis.

A chance 'na fogueira' surgiu para Hayner por causa da falta de opções no elenco. O atual titular, Cicinho, contratado há menos de um mês, sofreu um estiramento na coxa esquerda contra o América-MG, no último sábado, e ficará de fora por pelo menos cinco dias. Os outros candidatos à vaga, Adriano Apodi e Railan, também se recuperam de lesões. Tony está fora dos planos do técnico Sérgio Soares.

"Se o treinador precisar de mim, estarei pronto. Fico triste pela lesão de Cicinho, mas que bom que não foi nada muito grave", comentou o garoto.

Ele se tornou mais uma tentativa de ajustar a posição que é, certamente, uma das mais carentes do Bahia na temporada. Seis jogadores já passaram por ela - ninguém conseguiu se firmar. Além de Railan e Tony, o volante Yuri atuou improvisado durante o primeiro semestre. Para a Série B, o clube trouxe Adriano Apodi e Cicinho, mas nenhum deles agradou até agora.

Trajetória rápida

Até a metade de junho, Hayner, natural de Vitória (ES), defendia o modesto Rio Branco. Lá, foi campeão e um dos destaques do Campeonato Capixaba deste ano. Acabou contratado para reforçar o Tricolor sub-20, que disputou até a semana passada o primeiro Brasileiro da categoria.

Com o afastamento de Tony e as lesões dos demais laterais, acabou convocado por Soares para enfrentar o Sport, na quarta passada. Teve altos e baixos. Contra o Coelho, entrou mais uma vez em campo depois que Cicinho se lesionou. "Foi tudo muito rápido mesmo. Fiquei feliz em estrear pelo Bahia, ainda mais em um jogo importante", disse.

Na terça, 25, Soares fez um treino fechado para a imprensa. Yuri, que cumpriu suspensão contra o Coelho, deve voltar ao time no lugar de Gustavo Blanco. Maxi, outro que estava suspenso, também deve voltar.

Time quase completo

Há oito jogos sem vencer, sendo sete pelo Campeonato Brasileiro, o Sport quer a vaga nas oitavas de final da Sul-Americana a qualquer custo. O torneio internacional pode significar uma vaga na Copa Libertadores da América do ano que vem. Por isso, o Leão vai com o time quase completo para encarar o Bahia.

A única ausência será por suspensão: o lateral direito Samuel Xavier, expulso na Fonte Nova, será substituído pelo volante Ferrugem, que jogará improvisado na posição.

Diferentemente da primeira partida, quando poupou atletas importantes como Rithely, Rodrigo Mancha e André, o técnico Eduardo Baptista sinalizou, no treino desta terça, que não deve trocar nenhum titular. Outra novidade é o goleiro Magrão, que se recuperou de lesão recentemente e é reserva de Danilo na Série A. O meia Diego Souza retorna do departamento médico.

Um dos artilheiros do time no Brasileiro com seis gols, o atacante André imagina o Tricolor retrancado: "Temos que ficar com a bola. Não acho que o Bahia vem muito para cima da gente por ter feito 1 a 0. Vai ser um jogo de paciência".

