Bahia e Serrano decidem primeiro finalista do Baianão

O Bahia pega o Serrano, neste Sábado, 29, às 16h, na Fonte Nova, na partida de volta pela semifinal do Campeonato Baiano 2014. A partida de ida ocorreu em Teixeira de Freitas e terminou com igualdade no placar de 1x1. O Tricolor joga pelo empate ou pela vitória para garantir vaga à final.



O dia para a torcida e para o time tricolor terá grande importância, já que o clube fará 54 anos do primeiro título nacional conquistado, em 1959. Na preliminar, o time júnior também pega o Serrano, às 13h30, pela semifinal do Baiano de Juniores.

Depois do jogo dos profissionais, um show da banda Cheiro de Amor, no Dique do Tororó, ao final do duelo, celebra os 465 anos de Salvador.

