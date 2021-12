Bahia e Sampaio Corrêa fazem primeiro duelo da final do Nordestão

O que vale mais no mercado? Uma camisa azul, vermelha e branca, com duas estrelas douradas acima do escudo, ou uma extravagante blusa com listras vermelhas, amarelas e verdes? Tanto faz. Porém, no campo, certamente a do Bahia se impõe mais do que a do Sampaio Corrêa.

Essa história de a camisa pesar ou não pode ser interpretada como uma metáfora pertinente ou como um clichê vazio. Mas o fato é que dificilmente o Esquadrão dá mole quando encontra pela frente um time em patamar inferior. É essa supremacia que o time defende a partir desta quarta-feira, 4, às 21h45, em São Luís (MA), no primeiro dos dois jogos da decisão da Copa do Nordeste.

Atual 15º colocado da Série B do Brasileiro, o Sampaio Corrêa vê de baixo o Bahia sofrer na Primeira Divisão nacional, em 17º, dentro da zona de rebaixamento. Desde a derrota na decisão estadual de 1963, frente ao Fluminense de Feira, o Tricolor de Aço se viu na mesma situação, sempre pelo Campeonato Baiano, em outras dez ocasiões, e em todas terminou com o troféu nas mãos – confira a lista das finais no quadro abaixo.

O time se deu bem contra pequenos como Itabuna, Atlético de Alagoinhas, Leônico, Galícia, Catuense e Juazeiro. Mas também diante do Vitória, em 2012 (quando estava na elite e o arquirrival na Série B) e 1971 (ano em que o Leão não jogou o Brasileiro).

Já em situação oposta, com o Rubro-Negro em melhor condição no Nacional, o Esquadrão conseguiu comemorar no Baianão de 1998.

Nada de ‘já ganhou’

Apesar do inevitável favoritismo, o grupo do Bahia faz de tudo para rechaçar o clima de ‘já ganhou’. Foi assim na entrevista do lateral-esquerdo Léo, que citou as zebras da Copa do Mundo para fundamentar sua teoria. “Se você olhar a Copa, vê seleções de alto nível tendo dificuldade pra ganhar. Hoje em dia não tem mais esse negócio de camisa. Tem que se impor. É lá dentro de campo que vai se decidir o campeão da Copa do Nordeste. A Copa do Mundo é uma competição de alto nível, com seleções como França e Argentina tendo dificuldade. O futebol está cada vez mais equilibrado. Não pode achar que ‘ah, o Bahia tem camisa maior que o Sampaio, então vai vencer, é o favorito’”, discursou.

Quanto às qualidades do adversário, o jogador comentou sobre a raça dos atletas da Bolívia Querida: “É uma equipe aguerrida, compacta, que briga muito. A gente tem que entrar ligado nesse jogo”.

Ex-Bahia, o meia-atacante João Paulo Penha, agora no Sampaio, sabe da dificuldade que seu time vai enfrentar. Por isso, decretou: “Precisamos entrar em campo com atenção máxima, concentrados, e fazer um jogo de pouco erro, porque o Bahia é um adversário muito difícil. Temos que entrar ligados e tentar aproveitar as chances que tivermos”.

O técnico Enderson Moreira tem problemas para escalar o Esquadrão. No centro do ataque, com Kayke machucado, Elber pode ser mantido no setor. No entanto, recuperado de lesão, Júnior Brumado tem chance de reaparecer como titular. No meio-campo, o contundido Elton deve dar lugar a Edson.

Finais contra times de divisões inferiores

Baiano 2015 l Campeão

Bahia (Série B)

V. Conquista (sem série)

Baiano 2012 l Campeão

Bahia (Série A)

Vitória (Série B)

Baiano 2001 l Campeão

Bahia (Série A)

Juazeiro (sem série)

Baiano 1987 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Catuense (sem divisão)

Baiano 1983 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Catuense (sem divisão)

Baiano 1982 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Galícia (sem divisão)

Baiano 1978 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Leônico (sem divisão)

Baiano 1973 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Atlético (sem divisão)

Baiano 1971 l Campeão

Bahia (1ª divisão)

Vitória (sem divisão)

Baiano 1970 l Campeão

Bahia (Robertão)

Itabuna (sem divisão)

Baiano 1963 l Vice

Bahia (Taça Brasil)

Fluminense de Feira (sem divisão)

