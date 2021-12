Bahia é punido por superlotação no Joia da Princesa

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) condenou, na noite de segunda-feira, 14, o Bahia a jogar duas partidas com portões fechados por conta da superlotação nas arquibancadas do estádio Joia da Princesa, em Feria de Santana (distante a 108 km de Salvador), na partida contra o Santos, pela 8ª rodada do Brasileirão, que ocorreu no final de maio.

Com a punição, que não vale para o duelo desta quarta, 16, contra o São Paulo, o Esquadrão não contará com o apoio de sua torcida contra o Internacional, no próximo dia 27, e Goiás, 9 de agosto, na Arena Fonte Nova. Além dos dois jogos, o Tricolor também precisará pagar multa de R$ 30 mil. O clube ainda poderá recorrer da decisão.

Após a partida contra o Peixe, a Procuradoria Geral do STJD pediu para que o clube fosse punido com base no Estatuto do Torcedor, no Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) e no Regulamento Geral das Competições, da CBF. Na ocasião, o órgão criticou a presença de público acima da capacidade máxima e do caos criado com a superlotação, que obrigou torcedores até a pular para o gramado.

Além da superlotação, o time foi denunciado no artigo 213 do CBJD por causa da lata de cerveja que foi lançada em direção ao técnico do Santos, Oswaldo de Oliveira. A pena máxima para as infrações cometidas eram de 20 jogos com portões fechados e multa de R$ 100 mil.

