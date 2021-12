Na estreia da Copa Nordeste o Bahia exorcizou o fantasma do Santa Cruz, neste domingo, 14, em Recife, no Arruda, ao vencer por 1 a 0. Em 2015, o time pernambucano ganhou as duas partidas contra o tricolor baiano na Série B.

Com o resultado o Esquadrão larga na frente no Grupo C da Copa. Apenas o 1º colocado de cada grupo avança para próxima fase, junto com os três melhores segundos colocados.

Teófilo Henrique Bahia é pressionado pela Santa Cruz, mas vence

O Jogo

No primeiro tempo, o Santa Cruz mandou melhor e deu sufoco no Bahia. A equipe pernambucana conseguiu se manter no campo de ataque, mas esbarrou nas defesas de Marcelo Lomba. Logo ao 6 minutos o goleiro se esticou para salvar um chute de João Paulo que tinha endereço certo.

O Bahia, apesar de pouco incomodar o Santa Cruz, conseguiu aproveitar bem uma das duas chances claras de gol que teve. Aos 20 minutos Juninho acertou um chutaço de fora da área. No final do 1º tempo Hernane, sozinho com o goleiro, perdeu uma grande oportunidade de ampliar o placar. O atacante chutou para fora.

Mesma Coisa

No segundo tempo, o ritmo diminuiu, o Santa Cruz continuo com mais posse de bola, mas o Bahia soube se defender bem.

Hernane perdeu outra chance clara de gol aos 8 minutos. Ele recebeu na área e na saída do goleiro Tiago Cardoso, tocou por cima e bola foi no travessão.

Já aos 15 minutos o Santa teve um gol anulado, corretamente. Na cobrança de falta, Alemão desvia de cabeça a bola para o gol, mas ele estava impedido.



E se no primeiro tempo Lomba salvou o Bahia com suas defesas, no segundo a trave foi amiga do time. Foram dois lances de ataque do Santa que terminaram na trave ou no travessão. Aos 30 minutos Danny Morais subiu mais que todo mundo após cobrança de escanteio e cabeceou, mas a bola foi no travessão. E já no final o zagueiro Alemão, também após cobrança de escanteio, mandou a bola na trave.

