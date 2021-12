Bahia e Palmeiras medem forças neste domingo na capital paulista

Bahia e Palmeiras têm tudo para fazer uma partida 'encardida' hoje, às 16h, na Arena Palmeiras, em São Paulo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. São dois times com forte poder de marcação e, enquanto um tenta se aproximar do líder Santos, o outro busca encostar na zona da Libertadores.

O Tricolor e o Verdão têm muita coisa em comum. São duas das três equipes que passaram mais jogos sem tomar gols até o momento na Série A – somam sete partidas ao todo, assim como o Santos.

Felipão e Roger Machado têm dado prioridade a não sofrer gols e a sair em velocidade nos contra-ataques para surpreender os adversários. Os pontas fecham com a linha de meio-campo quando o time está sem a bola, formando um quase impenetrável 4-5-1.

Além disso, o Bahia, juntamente com outros quatro times, tem a quinta melhor defesa do Brasileirão, com apenas 12 gols sofridos em 13 jogos. Já o Palmeiras, ao lado do São Paulo, foi vazado apenas sete vezes e tem a melhor defesa da competição.

O Esquadrão vem empolgado. São três partidas de invencibilidade – sem perder e sem sofrer gols – e, de quebra, vem de um goleada por 3 a 0 em cima do Flamengo. Do outro lado, o Porco vive um momento de instabilidade. Perdeu a liderança para o Santos e está há quatro jogos sem vencer na Série A.

"Se defender não está ligado a abrir mão de ganhar. Defender é uma estratégia, todo time tem que defender. Quem errar menos mantém o zero no placar e tem mais chances de vencer. A estratégia muda de acordo com o adversário, mas a gente sempre joga para vencer. Temos que fazer uma partida consistente, sólida, eficiente, para ter a chance de vencer", comentou Roger Machado, técnico do Bahia.

Cauteloso, o lateral esquerdo Moisés prefere não dar trela aos rumores de crise no Alviverde. "A gente vai jogar o nosso jogo, não estamos priorizando isso [má fase], porque eles têm um elenco bom. Vão vir com o time cheio, com os melhores jogadores. Então, vai ser difícil, mas estamos preparados", garantiu.

Símbolos de força

Dois atletas que representam bem essa eficiência e poder de marcação das equipes são Gregore, do Bahia, e Felipe Melo, do Palmeiras.

O volante tricolor tem importância fundamental no esquema tático de Roger. Ele é o segundo jogador com o maior número de desarmes na Série A. São 42 em 11 jogos, com 95,3% de acerto. Está entre os que mais interceptam bolas e os que mais distribuem passes.

"Nossa linha de trás vem trabalhando muito forte. Roger cobra muito. Antes de tudo, tem que elogiar o ataque, porque a marcação começa de cima. Quando você toma pressão e os jogadores da frente cumprem função, ajuda bastante, já chega mastigado", falou Moisés.

Com o manto alviverde, Felipe Melo tem bons números em rebatidas de bola – 36 em 9 jogos –, tem 95,1% de acerto nos passes realizados e 95,5% de acerto nos desarmes.

Desfalques

Para a partida, Roger Machado não poderá contar com Artur Victor, Juninho e Guerra, por questões contratuais, Elton e Rogério, lesionados. João Pedro, que trabalha a parte física, e Fernandão, que cumpre suspenso.

Por outro lado, contará com lateral/meia Giovanni, recuperado das dores no quadril.

