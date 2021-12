Bahia e Palmeiras iniciam decisão na Copa do Brasil

O Bahia terá nesta quinta-feira, 2, o jogo mais importante da temporada até o momento. Diante do Palmeiras, a partir das 19h15, na Arena Fonte Nova, o Tricolor vai iniciar a decisão por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil de 2018, feito inédito na história do clube.

Para o duelo, o técnico Enderson Moreira terá um desfalque importante. O lateral-esquerdo Léo está suspenso por causa da expulsão na derrota para o Vasco, nas oitavas de final, e não poderá atuar. Sem o titular, o comandante vai promover a entrada do chileno Mena na posição.

Em contrapartida, o Esquadrão contará com importantes retornos. O meia atacante Zé Rafael e o zagueiro Lucas Fonseca, que cumpriram suspensão contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, estão liberados para jogar diante do time paulista. A dupla está confirmada na equipe titular.

Já do lado palmeirense, o recém-contratado Felipão ainda não estará no banco de reservas na partida em Salvador. O experiente treinador só se apresentará ao clube na sexta, 3, e a equipe será comandada diante do Esquadrão pelo auxiliar técnico Paulo Turra. O profissional, inclusive, já fez uma alteração no time nos treinos da semana colocando o centroavante Deyverson entre os titulares.

Árbitro de vídeo

Mas a principal novidade na partida realizada na capital baiana será o árbitro de vídeo (VAR). O sistema será utilizado em todos os jogos das quartas de final da Copa do Brasil e servirá para auxiliar o juiz em situações polêmicas durante o jogo.

A arbitragem principal do confronto é de Anderson Daronco (Fifa-RS), que será auxiliado por Guilherme Dias Camilo (Fifa-MG) e Kléber Lucio Gil (Fifa-SC).

