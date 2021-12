O Bahia e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), órgão pertencente à Organização das Nações Unidas (ONU), lançaram uma campanha de #ZeroViolência. Ato acontece na Semana da Mulher e dá início a uma série de medidas conjuntas entre o clube e o órgão internacional.

Confira o vídeo da campanha #ZeroViolência:

Da Redação Bahia e ONU e lançam campanha de combate à violência contra a mulher

No jogo deste sábado, 7, entre Bahia e Confiança, pela Copa do Nordeste, na Arena Fonte Nova, os atletas estarão com camisas tricolores destacando a hashtag da campanha e terão a logomarca da UNFPA. Além disso, apenas meninas acompanharão os jogadores na entrada em campo antes da partida.

A parceria, que será assinada neste sábado, prevê a realização de oficinas sobre violência de gênero, organizadas pelo UNFPA, para os garotos da divisão de base e os sócios do clube. Durante o ano, o Tricolor também divulgará a campanha 'Red Card', com a iniciativa de combater temas como racismo, homofobia e outras formas de preconceito.

Segundo o Atlas da Violência 2019, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), houve um aumento de 30,7% no número de feminicídios no Brasil entre 2007 e 2017, com cerca de 13 assassinatos por dia. Ao todo, 4.936 mulheres foram mortas em 2019, o maior número registrado desde 2007.

